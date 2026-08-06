Día Internacional de la Cerveza: la industria detrás de una cadena que genera 30.000 empleos en Paraguay

Como cada primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza. En nuestro país, este sector, según la Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (Capaba), es hoy uno de los más dinámicos de la industria de bebidas.

Hugo Alonso, presidente de la junta directiva de Capaba, mencionó a ABC que la industria cervecera constituye uno de los “ecosistemas industriales” más importantes y, por ende, un motor económico para el Paraguay, que suma un mercado de unos 5 millones de hectolitros al año y llega a consumidores a través de unos 45.000 puntos de venta en todo el país.

“Su impacto masivo trasciende ampliamente las plantas industriales, ya que se estima que genera 5.000 empleo directo e indirecto en un aproximado 30.000, vinculados a áreas como logística, transporte, comercio, gastronomía, hotelería, envases, etiquetas, publicidad, eventos, servicios técnicos y distribución etc.”, acotó.

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“Genera un efecto multiplicador en la economía”

Además, dijo que moviliza una extensa red de proveedores nacionales, lo que representa un factor relevante para miles de pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor.

En esa línea, el gremialista señaló que las inversiones permanentes en tecnología, eficiencia productiva, prácticas sostenibles e innovación fortalecen la competitividad del sector y generan un efecto multiplicador sobre la economía nacional.

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Asimismo, resaltó que, a pesar del “sostenido” contrabando de productos provenientes de países limítrofes, que aseguró generan una competencia desleal para las empresas locales, la industria cervecera es uno de los principales contribuyentes, impulsa la formalización económica y promueve la incorporación de tecnología en los procesos productivos.

La producción de cerveza nacional

En ese sentido, mencionó que el rubro está integrado por una “sólida producción nacional”, desarrollada por empresas bastante trayectoria e importantes inversiones industriales, complementada por una oferta de marcas internacionales muy reconocidas.

Así también, destacó un segmento artesanal que aporta innovación y diversidad, ampliando las opciones para distintos perfiles de consumidores. A ello se suma, dijo, el crecimiento gradual de nichos específicos, como las cervezas con bajo o nulo contenido alcohólico.

“El consumidor paraguayo es cada vez más exigente y valora aspectos como la calidad, la innovación y la experiencia asociada al producto”, indicó.

Participación de cervezas nacionales frente a las importadas

En lo que refiere a la participación de las cervezas nacionales frente a las importadas, Alonso comentó que la producción hecha en Paraguay mantiene una posición predominante en el mercado local, cercano al 80%, debido a su amplia capacidad industrial, el desarrollo de marcas, su extensa red de distribución y la fuerte identificación con los gustos de los consumidores.

Al mismo tiempo, acotó que las cervezas importadas cumplen un papel relevante al complementar la oferta con estilos y propuestas diferenciadas, contribuyendo a una mayor diversidad en un entorno competitivo que beneficia al consumidor y fortalece a toda la industria.

“El mercado refleja una evolución, donde conviven marcas nacionales e internacionales de gran reconocimiento, generando así una competencia que impulsa mayores estándares de calidad, innovación e inversión en beneficio del consumidor paraguayo”, precisó.

Dinámica de los tipos de cervezas

En lo que hace a los segmentos que muestran mayor dinamismo, ya sean cervezas industriales, premium, artesanales o sin alcohol, detalló que actualmente todos presentan oportunidades de crecimiento, aunque con dinámicas diferentes.

En esa línea, las cervezas de fabricación local continúan representando el mayor volumen del mercado gracias a su amplia aceptación y disponibilidad. Por otra parte, las categorías premium muestran un crecimiento sostenido, impulsado por consumidores que buscan nuevas experiencias y mayor diferenciación.

“Las variedades de cervezas con baja graduación o sin alcohol adquieren creciente relevancia, siguiendo una tendencia mundial vinculada a hábitos de consumo más conscientes y estilos de vida saludables”, amplió.

Por su parte, subrayó que las cervezas artesanales constituyen un segmento de valor agregado, fortaleciendo el emprendimiento local y enriqueciendo la cultura cervecera nacional. A su vez, esta diversidad demuestra la madurez que viene alcanzando el mercado paraguayo.

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Día Internacional de la Cerveza

Finalmente, expresó que el Día Internacional de la Cerveza representa una oportunidad para reconocer el aporte de toda una cadena productiva integrada por trabajadores, distribuidores, comerciantes, proveedores y empresas que diariamente contribuyen al desarrollo económico del país.

“Cada cerveza producida en Paraguay representa trabajo, innovación y compromiso con la calidad, sector seguirá invirtiendo en calidad, empleo y desarrollo. Nuestro compromiso es acompañar el crecimiento económico del país ofreciendo productos elaborados bajo altos estándares”, concluyó.