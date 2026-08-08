Hospital de Simulación de la FCM-UNA fortalece la formación médica

Equipado con tecnología de última generación y diseñado bajo estándares internacionales, el Hospital de Simulación constituye un espacio de formación para estudiantes de grado y postgrado, donde pueden desarrollar y fortalecer competencias clínicas en un entorno seguro y controlado, antes de enfrentarse a situaciones reales de atención.

Durante el primer semestre del año, el Hospital de Simulación desarrolló 110 jornadas de actividades prácticas, alcanzando el cumplimiento del 100% de las prácticas programadas para estudiantes de grado y postgrado.

Las actividades abarcaron las especialidades de clínica médica, pediatría, ginecobstetricia y cirugía, además de programas de maestría en docencia médica y carreras como kinesiología, instrumentación quirúrgica y podología.

El Dr. Javier Escobar, director del Hospital de Simulación y docente escalafonado en Medicina Interna, destacó el intenso movimiento académico registrado durante el semestre.

El centro funciona de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00, adaptando la programación a los horarios académicos de cada carrera para facilitar la participación de los estudiantes sin interferir con sus demás actividades curriculares.

Cada semestre, alrededor de 300 estudiantes utilizan las instalaciones, entre alumnos de Medicina en Asunción y Santa Rosa, además de las carreras de Kinesiología e Instrumentación Quirúrgica, convirtiendo al hospital en un componente estratégico de la formación profesional.

El Dr. Escobar subrayó que el principal impacto de la simulación clínica se refleja en la seguridad de quienes posteriormente serán atendidos por los futuros profesionales.

Añadió que este tipo de entrenamiento también fortalece la confianza de los estudiantes y reduce la frustración que puede generar el aprendizaje en escenarios reales.

La formación mediante simulación no se limita al desarrollo de habilidades y procedimientos clínicos. También promueve una formación integral, fortaleciendo competencias esenciales como la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y el manejo de las emociones ante situaciones de tensión, urgencia o alta complejidad.

El director recordó además que los espacios de simulación forman parte de los requisitos exigidos por los procesos de acreditación académica debido a su contribución a la calidad asistencial y a la seguridad del paciente.

Otro punto relevante, es que los docentes desarrollan actividades en el Hospital de Simulación participando además de procesos de formación continua en simulación clínica, fortaleciendo sus capacidades para enseñar y acompañar el aprendizaje de los estudiantes en este ámbito.

El Hospital de Simulación ocupa 1.315 m² construidos, dentro de un área total de 6.000 m², distribuidos en tres niveles, que incluyen: Aulas laboratorio, consultorios de habilidades con cámaras Gesell, simuladores de procedimientos de clínica médica, salas de control de monitoreo simple y doble.

También cuenta con aulas de debriefing, de simulación de cirugías, de simulación de cuidados intensivos, áreas de profesores, administración, Dirección, Data Center y un amplio estacionamiento.

Una de las grandes innovaciones del Hospital de Simulación de la FCM-UNA es la implementación de cámaras Gesell, que permiten la observación y retroalimentación directa del desempeño estudiantil.

El Gobierno del Japón entregó un moderno set de equipos de simulación clínica de alta tecnología, que complementó la infraestructura adquirida por la FCM-UNA.