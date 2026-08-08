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08 de agosto de 2026 a la - 09:08

Hospital de Simulación de la FCM-UNA fortalece la formación médica

El Hospital de Simulación de la FCM-UNA fortalece la formación práctica de estudiantes y residentes.
El Hospital de Simulación de la FCM-UNA fortalece la formación práctica de estudiantes y residentes.Arcenio Acuña

El Hospital de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) es uno de los principales espacios de innovación en la formación de profesionales de la salud en nuestro país.

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Equipado con tecnología de última generación y diseñado bajo estándares internacionales, el Hospital de Simulación constituye un espacio de formación para estudiantes de grado y postgrado, donde pueden desarrollar y fortalecer competencias clínicas en un entorno seguro y controlado, antes de enfrentarse a situaciones reales de atención.

El hospital dispone de simuladores de alta, mediana y baja fidelidad, capaces de recrear múltiples escenarios clínicos con gran realismo.
El hospital dispone de simuladores de alta, mediana y baja fidelidad, capaces de recrear múltiples escenarios clínicos con gran realismo.

Durante el primer semestre del año, el Hospital de Simulación desarrolló 110 jornadas de actividades prácticas, alcanzando el cumplimiento del 100% de las prácticas programadas para estudiantes de grado y postgrado.

Este centro está equipado con la mejor tecnología disponible en el mercado.
Este centro está equipado con la mejor tecnología disponible en el mercado.

Las actividades abarcaron las especialidades de clínica médica, pediatría, ginecobstetricia y cirugía, además de programas de maestría en docencia médica y carreras como kinesiología, instrumentación quirúrgica y podología.

El Dr. Javier Escobar, director del Hospital de Simulación y docente escalafonado en Medicina Interna, destacó el intenso movimiento académico registrado durante el semestre.

La simulación clínica permite perfeccionar procedimientos, reducir errores y mejorar la seguridad de la atención médica.
La simulación clínica permite perfeccionar procedimientos, reducir errores y mejorar la seguridad de la atención médica.

El centro funciona de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00, adaptando la programación a los horarios académicos de cada carrera para facilitar la participación de los estudiantes sin interferir con sus demás actividades curriculares.

Dr. Federico Espínola y Dr. Javier Escobar destacan el trabajo que vienen realizando en el Hospital de Simulación de la FCM-UNA.
Dr. Federico Espínola y Dr. Javier Escobar destacan el trabajo que vienen realizando en el Hospital de Simulación de la FCM-UNA.

Cada semestre, alrededor de 300 estudiantes utilizan las instalaciones, entre alumnos de Medicina en Asunción y Santa Rosa, además de las carreras de Kinesiología e Instrumentación Quirúrgica, convirtiendo al hospital en un componente estratégico de la formación profesional.

El Dr. Javier Escobar destaca que el centro recrea escenarios clínicos con un alto nivel de realismo.
El Dr. Javier Escobar destaca que el centro recrea escenarios clínicos con un alto nivel de realismo.

El Dr. Escobar subrayó que el principal impacto de la simulación clínica se refleja en la seguridad de quienes posteriormente serán atendidos por los futuros profesionales.

La FCM-UNA pregona una enseñanza basada en la práctica, la innovación y la excelencia académica.
La FCM-UNA pregona una enseñanza basada en la práctica, la innovación y la excelencia académica.

Añadió que este tipo de entrenamiento también fortalece la confianza de los estudiantes y reduce la frustración que puede generar el aprendizaje en escenarios reales.

La infraestructura incorpora cámaras Gesell que permiten evaluar y retroalimentar el desempeño de los futuros profesionales.
La infraestructura incorpora cámaras Gesell que permiten evaluar y retroalimentar el desempeño de los futuros profesionales.

La formación mediante simulación no se limita al desarrollo de habilidades y procedimientos clínicos. También promueve una formación integral, fortaleciendo competencias esenciales como la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y el manejo de las emociones ante situaciones de tensión, urgencia o alta complejidad.

El director recordó además que los espacios de simulación forman parte de los requisitos exigidos por los procesos de acreditación académica debido a su contribución a la calidad asistencial y a la seguridad del paciente.

La cooperación del Gobierno del Japón aportó equipos de simulación clínica que elevan el nivel de entrenamiento académico.
La cooperación del Gobierno del Japón aportó equipos de simulación clínica que elevan el nivel de entrenamiento académico.

Otro punto relevante, es que los docentes desarrollan actividades en el Hospital de Simulación participando además de procesos de formación continua en simulación clínica, fortaleciendo sus capacidades para enseñar y acompañar el aprendizaje de los estudiantes en este ámbito.

El Hospital de Simulación ocupa 1.315 m² construidos, dentro de un área total de 6.000 m², distribuidos en tres niveles, que incluyen: Aulas laboratorio, consultorios de habilidades con cámaras Gesell, simuladores de procedimientos de clínica médica, salas de control de monitoreo simple y doble.

El Hospital de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA es un espacio diseñado para elevar los estándares de enseñanza y consolidar a la casa de estudios como referente nacional en educación basada en simulación.
El Hospital de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA es un espacio diseñado para elevar los estándares de enseñanza y consolidar a la casa de estudios como referente nacional en educación basada en simulación.

También cuenta con aulas de debriefing, de simulación de cirugías, de simulación de cuidados intensivos, áreas de profesores, administración, Dirección, Data Center y un amplio estacionamiento.

Uno de los proyectos más relevantes es la instalación de un Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica, destinado a acelerar la formación de especialistas quirúrgicos mediante prácticas altamente especializadas.
Uno de los proyectos más relevantes es la instalación de un Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica, destinado a acelerar la formación de especialistas quirúrgicos mediante prácticas altamente especializadas.

Una de las grandes innovaciones del Hospital de Simulación de la FCM-UNA es la implementación de cámaras Gesell, que permiten la observación y retroalimentación directa del desempeño estudiantil.

El Gobierno del Japón entregó un moderno set de equipos de simulación clínica de alta tecnología, que complementó la infraestructura adquirida por la FCM-UNA.