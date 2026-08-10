Hoteles del centro de Asunción: ¿Qué hay detrás de una realidad diferente al eje corporativo?

En el marco de la presentación de los resultados del primer semestre del sector hotelero, que reflejan un crecimiento, dados a conocer por la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY), Roseli Roiek, gerente general de Palmaroga, habló sobre la realidad del microcentro, que atraviesa una situación diferente a la del eje corporativo.

La gerente mencionó que el hotel se encuentra en el centro de Asunción y está alejado del eje corporativo, particularmente de la zona de Aviadores y del área de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Esta ubicación representa “una desventaja” frente a los establecimientos ubicados en esos sectores, dado que “es la última opción por la distancia”.

“Pese a que estamos en una zona más alejada seguimos creciendo a pasos lentos. Aquí en hotel nuestros números representan un 20% en todos los indicadores de resultado de ocupación, ingreso de alojamiento. Nosotros tenemos una ventaja competitiva que somos cadena Hilton que nos da una visibilidad muy grande, que nos da destaque en esta zona porque tenemos una marca por detrás”, manifestó.

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Algunos hoteles “sufren más”

Añadió que los hoteles que no tienen una marca son independientes y consideró que “sufren más”. De igual manera, para ella, Palmaroga es el “último hotel de la ciudad” para quienes vienen de Aviadores o para quienes hacen el recorrido por el centro. Después de Palmaroga, “prácticamente no hay nada”, afirmó.

Hoteles del centro “pierden clientes” frente a los del eje corporativo

Consultada sobre si los hoteles del centro “están perdiendo clientes” en comparación con los del eje corporativo, respondió que “seguramente sí”.

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Sin embargo, reiteró que cuando mira los números de su hotel y, al ser parte de la cadena Hilton, cuentan con algunas herramientas que evalúan el mercado en la industria hotelera. “Cuando evaluamos el centro y las zonas corporativas, constatamos que esta última se encuentra mucho mejor”, afirmó.

Acotó que todo “está para otro lado” (eje corporativo), por lo que una persona viene al centro es por la infraestructura de un hotel, porque quiera realizar alguna actividad en la zona o capaz porque le gusta el centro, pero consideró que los atractivos hoy en los hoteles de la citada zona se están perdiendo.

Seguridad y estado del entorno afectan al microcentro

En cuanto a qué necesitan en el microcentro para activar o hacer crecer la ocupación hotelera, comentó que al llegar al país para asumir Palmaroga -hace un año- recorrió varios puntos del centro, restaurantes, bares, atractivos turísticos y la Costanera, y afirmó que “el entorno es hermoso”.

No obstante, alegó que las calles “necesitan más cariño” y más atención, dado que se acumula basura. “Palma es linda, pero uno sube dos cuadras arriba tiene un escenario totalmente desfavorable que no da ganas de caminar. Creo que el Gobierno no debe solo preocuparse por las calles principales sino un poco más adelante para que el cliente se sienta seguro”, aseveró.

Visitantes no se sienten seguros y cambian de hotel

En ese sentido, comentó que tienen la experiencia de recibir clientes extranjeros que dicen que no se sienten seguros para hacer actividades por la zona, por lo que terminan cambiándose de hotel. Aseguró que es una situación que suelen enfrentar con frecuencia.

“Por más que estemos en un área gubernamental, se cuenta con policías en la zona, igual las personas no se sienten seguras porque no es solo eso, sino el entorno. Dos cuadras más arriba de Palma o dos cuadras más abajo tenemos problemas”, acotó.

Sostuvo que la iniciativa pública tiene “mucho trabajo por hacer” para que las personas se sientan seguras, dado que la seguridad no es solo mirar un policía en la esquina, sino mucho más que eso: ofrecer un ambiente limpio, bien cuidado y ordenado que da una sensación de seguridad. Pero si hay basura y suciedad, da sensación de peligro.

Reclaman mayor acompañamiento de Senatur

En cuanto a cómo es el trabajo con las autoridades estatales, en especial con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), subrayó que durante la gestión anterior encabezada por Angie Duarte los trabajos fueron “muy cercanos y positivos”.

Explicó que en ese tiempo realizaban alianzas donde se apoyaba a hoteles ubicados en el centro con misiones comerciales internacionales, lo que ayudaba bastante a los hoteleros.

A finales de abril el Ejecutivo designó como ministro a Jacinto Santa María Ammatuna.

No hay “movimiento” de la gestión actual

“Tuve oportunidad de estar con Senatur en misión comercial internacional y es muy importante este trabajo que ellos hacían. Pero después hubo un cambio, las cosas pararon, no pasó más nada. No vi ningún movimiento de la gestión actual de Senatur para el centro. Nada, absolutamente nada”, lamentó.

Remarcó que Palmaroga es un hotel referente en el centro por toda la historia que abarca y que Senatur es un órgano muy importante con el que trabajan de cerca. Precisó que apoyaba la gestión de Senatur en la administración anterior en todo lo que necesitaban, pero que ahora muchas “cosas cambiaron”.

“Creo que la Senatur debe estar más cerca de los hoteles del centro y escuchándonos, trayendo soluciones y trabajando de cerca y en conjunto”, acotó.

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Piden inversiones para revitalizar el centro

Roiek destacó que si se tuviese una iniciativa de inversión público-privada, aportaría mucho valor al casco histórico y traería grandes eventos corporativos y de otros varios segmentos, ya que el espacio existe.

No obstante, aseguró que hace falta invertir y traer ese movimiento otra vez para el centro para que “no esté abandonado nuevamente”.

Agregó que otro punto que ayudaría al sitio son los edificios del Gobierno que se construyen, que son lindos, pero “no hay nada ahí”. “Ocupar esas oficinas generara movimiento y sería muy importante para la actividad que el centro precisa y merece”, subrayó.

Inversión que apostó por el centro histórico

En esa línea, comentó que Palmaroga forma parte de un grupo de inversionistas de capital 100% extranjero que decidió apostar su capital en el microcentro.

“Un inversionista invierte en el país y espera un retorno por detrás de esto pensando que algo puede pasar que puede mejorar. Pero solo no puede hacer nada, hay que tener la iniciativa privada-público para que el centro reviva, se revitalice y que los hoteles puedan sacar provecho de eso y que las personas quieran estar en el sitio”, detalló.