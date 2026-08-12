Exportaciones de Paraguay crecieron 25% y sumaron US$ 12.133 millones a julio

De acuerdo con el reporte del Banco Central del Paraguay (BCP), el comercio exterior sigue creciendo reflejando superávit en la balanza al mes de julio del presente año. Las exportaciones vienen recuperando en volumen e importe y registran un aumento interanual del 25% y por su parte las importaciones también crecen, pero a un menor ritmo.

Del informe se desprende primeramente que las exportaciones totales alcanzaron US$ 12.133,7 millones a julio de 2026, lo que representó un aumento de 25,2% respecto al mismo período de 2025.

Del total, las exportaciones registradas representaron el 65%, con un valor de US$ 7.884,3 millones, con un aumento de 20,5% respecto al acumulado a julio de 2025.

En cuanto a las reexportaciones, estas alcanzaron US$ 3.071,8 millones, con un aumento de 18,4% y las otras exportaciones que sumaron US$ 1.177,6 millones, registrando una variación positiva de 113,0%

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Desempeño de exportaciones por rubros

Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas por niveles de procesamiento durante el período enero-julio de 2026, se observa que el incremento de 20,5% estuvo explicado principalmente por los productos primarios, las manufacturas de origen industrial y las manufacturas de origen agropecuario.

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En contrapartida, el componente de combustibles y energía, asociado principalmente a las exportaciones de energía eléctrica, registró una incidencia negativa.

En ese contexto, los productos primarios alcanzaron US$ 3.151,5 millones a julio de 2026, con un aumento de 40% respecto al mismo período del año anterior y

Dentro de este grupo, la soja fue el producto con mayor incidencia positiva, seguida por el trigo, y el resto de las semillas y frutos oleaginosos.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) totalizaron US$ 2.767,9 millones, lo que representó un aumento de 6,1% respecto al mismo periodo de 2025. Este resultado estuvo asociado principalmente a mayores envíos de aceite de soja y harina de soja y, en menor medida, de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres. No obstante, dentro de esta agrupación se observaron menores exportaciones de carne y menudencia bovina, y de arroz parbolizado.

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Envíos de soja por US$ 2.648 millones

A julio de 2026, las exportaciones de soja totalizaron US$ 2.648,6 millones, lo que representó un incremento de 49% respecto al mismo período del año anterior. En volumen, los envíos alcanzaron 6.831,1 mil toneladas, con una variación positiva de 40,8%. Por mercado de destino, Argentina fue el principal comprador, con una participación de 91,4% en el valor exportado, seguido por Brasil, con el 8,1%

Las exportaciones de carne bovina, excluidas las menudencias, alcanzaron US$ 1.120,5 millones a julio de 2026, lo que representó una reducción de 7,4% con respecto al mismo período del año anterior. En términos de volumen, los envíos totalizaron 162,2 mil toneladas, equivalente a una reducción de 23,7% frente al período enero-julio de 2025.

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Principales destinos de nuestras exportaciones

A julio de 2026, Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas, con una participación de 41,6% en el total exportado y un valor de US$ 3.279,3 millones. Este monto representó un aumento de 52,6% con respecto al mismo período de 2025. Entre los principales productos enviados a ese mercado se destacaron los granos de soja, la energía eléctrica y las autopartes.

Por otra parte, Brasil se ubicó en segundo lugar, con una participación de 25,3% en las exportaciones registradas y un valor de US$ 1.995,1 millones a julio de 2026, lo que significó un aumento de 3,7% con respecto al mismo período del año anterior. Entre los principales productos exportados a este destino sobresalieron la energía eléctrica, los granos de soja y las autopartes.

Chile, por su parte, ocupó el tercer lugar, con una participación de 6,4% en las exportaciones registradas y un valor de US$ 503,8 millones en el período analizado. Este resultado representó una reducción de 11,5% frente al acumulado a julio de 2025. Entre los principales productos exportados a ese mercado se encontraron la carne bovina, la harina de soja y el arroz