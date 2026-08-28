Huelga de médicos: analizan en asamblea convocatoria a una nueva medida tras quinto día

Los médicos realizan movilizaciones en todos los departamentos del país en el quinto día de la huelga nacional de médicos realizada por Sinamed con la que reclaman un reajuste salarial que no reciben desde el 2012, el reabastecimiento de todos los servicios de salud, la desprecarización de miles de médicos y el pago por feriados trabajados.

Ante la medida extrema de fuerza, desde el Gobierno sostienen que no hay dinero para acceder a sus reclamos, lo que encrudece la crisis que ya arrastra el sistema público con el desabastecimiento de todos los centros asistenciales, donde escasean medicamentos e insumos. Además, tampoco hasta ahora presentaron una contrapropuesta al reclamo de médicos.

Uno de los grupos principales de trabajadores de salud se trasladó hoy hasta Encarnación, donde en varias oportunidades intentaron llegar hasta los tramos donde se realiza el Mundial de Rally, pero le impidieron llegar con bloqueos realizados por agentes antimotines de la Policía Nacional. La secretaria general de Sinamed, Rossana González, lamentó que el Presidente de la República, Santiago Peña, reciba tan amablemente a competidores extranjeros, pero no a los médicos.

“Lo que nosotros queríamos hacer en el rally no era ensuciar el panorama ni dejarle mal parado al país, sino que se visualizara la problemática para que todos los paraguayos sepan que también la salud es muy importante. Acá es como que para nuestro Presidente lo importante es el rally, no nos recibió a nosotros, pero no para de recibirles a todos los deportistas extranjeros, cena con ellos, se va a todos los lugares, se sube al auto de ellos”, expresó.

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Evaluación del quinto día de movilización

González, quien habló con nuestro medio en la carpa que instalaron los médicos al costado de la ruta PY06 de Encarnación, insistió en que le parece bien que Peña demuestre la hospitalidad paraguaya, pero lamentó que el mandatario no se reunió con el gremio médico que sostiene el país para los casos más críticos y difíciles, que son cuando alguien enfermo o son quienes evitan que alguien se enferme.

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Destacó que la huelga aglutinó a más de 5.000 médicos en Asunción. Además, sostuvo que “si nadie roba, la plata alcanza, y ningún paraguayo debe morir por ser pobre”, al hablar sobre la respuesta del Gobierno que dice que no hay dinero para cumplir con sus pedidos.

Por su parte, Eliza Núñez, integrante de Sinamed de Encarnación, resaltó que recibieron el apoyo de la ciudadanía que se acercó a la carpa para llevar agua, alimentos, frutas, demostrando solidaridad y entendiendo la causa.

“Nosotros no estamos mintiendo, no mentimos, ni tampoco estamos en contra del evento deportivo en Itapúa, sino que lo que nosotros solamente mencionamos y nos indigna es el hecho de que tan rápido se haya conseguido todo para un evento deportivo, más de G. 1.500 millones y nosotros, los médicos estamos en la calle pidiendo reajuste salarial y mejores condiciones de trabajo”, criticó al Gobierno.

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Gobierno abasteció hospitales para el rally

Contó que hace como dos o tres semanas, vieron en las noticias que el hospital general y otros hospitales estaban dotados de muchísimos medicamentos, por lo que se esperanzaron en que tendrían insumos; sin embargo, cuando preguntaron, les dijeron que los mismos eran para el rally.

“Nosotros dijimos ‘qué suerte, vamos a tener insumos. Vamos a preguntar un poco cuántas cajas de suero van a ser para nosotros, cuántas bombas van a ser para nosotros, cuántos antibioticos van a llegar para nosotros, cuántas cajas de jeringa nos van a dar’, y ¿cuál fue la respuesta?, ‘no, esos insumos están preparados para usarse para la cobertura del rally’, esa fue la respuesta, entonces eso es lo que indigna, de que sobre tanto para otras cosas sin importancia y que no sobre para lo que nosotros pedimos”, refirió.

Insistió en que si hoy día salen a las calles, es por la salud de un niño, de un padre, de los pacientes crónicos, de los pacientes oncológicos que tienen que judicializar sus casos para recibir medicaciones, situación que no puede ser, ya que consideró es algo absolutamente vergonzoso.

Por su parte, Juan Agüero, comisario director de operaciones tácticas de la Policía Nacional fue abordado sobre el operativo de los agentes antimotines que le cerraron el paso a los médicos, ante lo que explicó que se tuvo en cuenta tanto el derecho a manifestarse de los médicos, como el derecho a transitar de los ciudadanos.

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“Era media calzada para ambos, para el ciudadano que quería transitar y para ellos que querían manifestarse, nada más que era eso. No es cerrar, solamente darle también el espacio al ciudadano que quería transitar. Ellos pidieron hasta ese punto, entonces desviamos y volvimos a marchar hasta este punto y todo salió normal sin incidentes. Tenemos que tener en cuenta que aparte de desarrollar el rally, hay gente que tiene que desarrollar sus actividades laborales. Es un día hábil acá en el departamento de Itapúa”, precisó.

Dijo que cuentan con unidades tácticas y de prevención en la zona y que en todo el departamento de Itapúa están trabajando al 100%.

Movilización de médicos en Asunción

En Asunción, los médicos se manifiestan frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde simularon un procedimiento de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los miembros de la Comisión Directiva de Sinamed presentes dijeron que la misma iría hasta las 13:00 para trasladarse a las 15:00 al hospital de Clínicas en San Lorenzo harán una marcha y recolección de alimentos para los pacientes.

“Médicos de diferentes puntos del país que no pudieron llegar a Encarnación, llegaron a Asunción para dar su apoyo a la huelga en este quinto día, que se sienta que esto sigue, nosotros no vamos a parar y estamos más fuertes que nunca”, explicó Marilín Riveros, integrante de la Comisión Directiva de Sinamed.

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Para el cierre de la jornada de hoy, esperan realizar una peña en el local del Sinamed, una vez que los que se trasladaron hasta Itapúa lleguen a la capital. Criticó que hasta ahora el Gobierno sigue sin dar una contrapropuesta a sus reclamos.

“Estamos esperando una contrapropuesta, ellos nunca nos trajeron nada, nunca nos ofrecieron nada, estamos esperando esa contrapropuesta oficial para analizar en asamblea y para dar los tiempos legales para llamar nuevamente a una huelga”, concluyó.