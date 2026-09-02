Europa le cierra la puerta a Brasil y se abre una ventana para la carne paraguaya

El golpe llegó desde Bruselas y resonó hasta los frigoríficos paraguayos. La Comisión Europea confirmó que, a partir del mañana, Brasil queda fuera de la lista de países autorizados a exportar carne bovina y aviar al bloque, además de otros productos de origen animal como miel, tripas y productos de acuicultura. El motivo: falta de garantías sobre el uso de antimicrobianos en la producción ganadera brasileña.

La medida cae apenas cuatro meses después de que el acuerdo UE-Mercosur comenzará a aplicarse de forma provisional, el 1 de mayo. Y deja a Brasil, segundo mercado en valor para sus carnes, como el único país excluido por este motivo en la actualización 2026 de la lista europea. Argentina, Uruguay y Paraguay permanecen habilitados.

Un vacío que alguien va a llenar

La lectura es clara: menos oferta brasileña en Europa es igual a más espacio para los competidores que ya cumplen la normativa comunitaria.

El país llega con las auditorías sanitarias europeas aprobadas, lo que le da una ventaja frente a competidores que aún deben acreditar sus protocolos, blindando el estatus sanitario paraguayo frente a los mercados de mayor poder adquisitivo, más allá del volumen exportado.

El tablero se mueve

La ventana europea no está exenta de riesgos. Brasil buscará redirigir su producción excedente hacia otros destinos, y varios de ellos coinciden con los mercados donde Paraguay ya tiene presencia: Chile, Estados Unidos e Israel.

Chile concentra cerca del 30% de las exportaciones cárnicas paraguayas. Si los frigoríficos brasileños intensifican su oferta allí para compensar la pérdida europea, la presión sobre precios y condiciones comerciales podría golpear justo al mercado donde Paraguay tiene más para perder.

El desafío, entonces, no es solo entrar a Europa: es sostener la posición ganada en los mercados mientras se aprovecha la coyuntura. Se moverán las fichas del juego y la estrategia jugar es clave.

El beneficio no es automático, se requiere capacidad industrial para responder a la demanda adicional y mantener, sin fisuras, el cumplimiento de las exigencias sanitarias y ambientales que la UE seguirá auditando.

La ecuación paraguaya es simple de enunciar y compleja de ejecutar: sostener el estatus sanitario que la llevó a esta posición, escalar volumen sin resignar calidad, y moverse rápido mientras la puerta europea permanece cerrada para Brasil.