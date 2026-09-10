La apuesta de Eleonora Scavone después de dejar el sillón de CEO

Eleonora Scavone tenía poco más de 20 años cuando tuvo que tomar las riendas de una empresa familiar. Le tocó negociar con socios, construir consensos y aprender rápido. Esa experiencia temprana marcó el resto de su carrera.

Tres décadas al mando

Scavone pasó más de 30 años al frente de una sociedad mixta, con participación estatal, dedicada a las transacciones electrónicas y pionera en el funcionamiento de cajeros automáticos en el país. Llegó a liderar a más de 350 personas como CEO y presidenta ejecutiva.

“El discernimiento, la templanza y el sentido común son los mejores aliados a la hora de tomar decisiones como líderes”, sostuvo.

Esa etapa le dejó, según explica, algo más valioso que cualquier balance: conocimiento acumulado. “Siento que lo aprendido es mi mejor capital humano y estratégico”, expresó.

De dos eventos a más de diez

Hoy, Scavone se encuentra al frente de ES Corp, su propia empresa, dedicada a eventos y servicios corporativos, conferencias y espacios de formación en desarrollo personal.

El crecimiento fue rápido: arrancó con dos eventos al año y, en menos de dos años, ya organiza más de diez. “El crecimiento fue maravilloso”, señaló.

Scavone lee ese salto como parte de un momento más amplio. Considera que Paraguay atraviesa una etapa de mayor apertura a competir y formarse. “Paraguay como país y su gente hoy sienten las ganas de pertenecer al mundo desarrollado y se animan a crecer, a formarse, a competir y a ganar”, destacó.

El error como parte del oficio

Para Scavone, los tropiezos no son un desvío del camino: son el camino. Reconoce que los errores son inevitables en cualquier trayectoria empresarial, y que el mayor desafío sigue siendo la conducción de personas.

Liderar equipos –dice– exige sabiduría y creatividad, pero sobre todo capacidad para generar compromiso genuino. Por eso mide el éxito de otra manera: “El mayor éxito es lograr cada día lo que uno se proponga, con un propósito claro y el foco puesto en un objetivo real y medible”. “El éxito está en el camino”, resume.

Equilibrio y oportunidades para liderar

Sobre la presencia femenina en cargos de decisión, Scavone es clara: las oportunidades ya están disponibles. El desafío –dice– es saber administrarlas.

También defiende el equilibrio como estrategia de largo plazo. “Mente sana, cuerpo sano”, afirmó, remarcando que la salud física y mental necesitan atención tan sistemática como cualquier plan de negocios.

Entre las cualidades que más valora para liderar menciona el sentido común, el respeto, la humildad, el compromiso, la capacidad de negociación y la disposición a escuchar.

Su filosofía se resume en un consejo que repite a sus hijos: “Siempre adelante, para atrás ni para tomar impulso”. Y en una frase que le dejó su padre, y que todavía la guía: “El único que nunca se equivoca es el que no hace nada”.