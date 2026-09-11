Industria forestal pide previsibilidad ante una caída del dólar no planificada

Si bien el desplome de la moneda norteamericana ya venía alertando al sector exportador desde el año pasado, la situación se intensificó en 2026 debido a la inestabilidad del tipo de cambio, que este viernes se ubicó levemente por encima de los G. 6.000.

No obstante, el presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Diego Puente, señaló que esta situación genera dificultades para las empresas, que habían elaborado sus presupuestos considerando un tipo de cambio mayor.

Señaló que la caída del dólar está impactando en los márgenes de las industrias exportadoras, debido a que sus ventas se concretan en moneda estadounidense, mientras que buena parte de sus costos se pagan en guaraníes.

“Las exportaciones se cobran en la divisa norteamericana, pero los gastos relacionados con servicios, personal, despachos y otros costos se realizan en moneda local. En consecuencia la reducción del tipo de cambio hace que los ingresos obtenidos por las ventas al exterior representan menos recursos en guaraníes”, explicó.

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En ese sentido, consideró que para el sector forestal sería ideal contar con mayor “previsibilidad”, debido a que las empresas realizan sus presupuestos tomando como referencia un determinado nivel del tipo de cambio. Según indicó, la situación actual está “fuera de lo planificado” y afecta a los distintos rubros exportadores.

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Exportaciones crecen, pero apuntan a mayor valor

Los últimos datos del sector muestran que las exportaciones siguen creciendo y están respaldadas por mayores ingresos de divisas para el país.

Al respecto, Puente indicó que los precios no variaron en gran medida durante los últimos meses. Precisó que Paraguay cuenta con mercados y demanda, por lo que el desafío pasa por agregar mayor valor a la producción nacional.

“Lo que más Paraguay debe hacer es avanzar en la industrialización de su producción, de manera que el país deje progresivamente de exportar solamente materia prima y pueda enviar productos con mayor grado”, acotó.

Industria forestal abre oportunidades

Respecto a la Expo Fepama, Puente comentó que el evento está superando todas las expectativas, debido al interés que existe en la industria forestal. A su criterio, esta situación ubica al sector ante un futuro muy prometedor para la industria nacional.

El encuentro maderero se desarrlla desde el último jueves y se extiende hasta mañana, sábado 12 de setiembre, en el Comité Olimpico Paraguayo.

Reiteró que es crucial continuar incorporando valor agregado, considerando que una parte de las exportaciones ya corresponde a productos industrializados.

El potencial del sector forestal

Entre los factores que vuelven atractivo al sector forestal para las inversiones, mencionó el precio relativamente bajo de las tierras y de los costos de producción en Paraguay. También destacó los niveles de impuestos y una carga social inferior a la de otros países con los que compite el país.

“Paraguay es muy atractivo para la inversión. Sí tenemos el problema de la infraestructura y la logística, pero con la llegada de los capitales eso debería ir subsanándose”, indicó.

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Delegaciones extranjeras muestran interés

Por otro lado, Puente comentó que la Expo recibió delegaciones de más de 15 países. En el caso de los empresarios suecos, señaló que el interés está vinculado principalmente con el intercambio de tecnología.

Asimismo, mencionó el interés de empresarios japoneses, quienes realizaron gestiones ante las autoridades de su país para obtener la certificación de estándar que les permita importar eucalipto paraguayo.