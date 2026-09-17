De industrializar a competir: el desafío que plantea la UIP para Paraguay

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) adelantó el miércoles las celebraciones (que es el 20 de septiembre) por sus 90 años con un encuentro que puso el foco no solo en la trayectoria de la institución, sino también en los desafíos que enfrenta la industria paraguaya para avanzar hacia una mayor competitividad y desarrollo tecnológico.

Duarte destacó el papel de la industria en el desarrollo del Paraguay y puso en perspectiva, tanto los avances alcanzados como las condiciones que el país necesita para fortalecer su capacidad productiva.

“La UIP nació con una misión esencialmente gremial, pero las transformaciones del sector secundario y del país fueron ampliando sus responsabilidades”, precisó.

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En esa línea citó el desarrollo de capacidades especializadas, la generación de información económica, el acompañamiento a las mipymes, la búsqueda de mercados, la innovación, la eficiencia energética y la economía circular, entre otros ámbitos de trabajo.

Las fortalezas y los desafíos de la industria

El industrial resaltó que Paraguay cuenta con fortalezas como la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de energía, una base productiva diversificada y una población joven.

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Sin embargo, también señaló desafíos vinculados con la educación, la salud, la infraestructura y la institucionalidad, aspectos que inciden en las condiciones para desarrollar una mayor capacidad productiva.

En este escenario, planteó a la industria como una oportunidad para transformar esas ventajas en nuevas capacidades productivas.

“En el escenario actual, la industria representa una clara oportunidad para transformar nuestras ventajas en nuevas capacidades productivas, atraer inversiones, agregar valor a la producción primaria y ampliar las oportunidades para el empleo”, mencionó.

El desafío de la industrialización

Desde hace tiempo, el sector industrial apunta a que Paraguay avance hacia una mayor industrialización. En este sentido, Duarte sostuvo que la siguiente etapa plantea un desafío que va más allá de aumentar la industrialización y apunta a generar empresas con mayor capacidad competitiva y tecnológica.

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“No nos preguntamos ¿cómo industrializar?, sino ¿cómo generar industrias competitivas y tecnológicamente avanzadas?”, acotó.

90 años de evolución

La celebración también puso en perspectiva la evolución de la UIP a lo largo de sus 90 años. Duarte recordó que la institución amplió su campo de acción conforme fueron cambiando las necesidades del sector industrial y de la economía paraguaya.

Actualmente, además de la representación gremial, la UIP trabaja en áreas como generación de información económica, acompañamiento a mipymes, búsqueda de mercados, innovación, eficiencia energética y economía circular.

Presencia de autoridades

El evento contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; del ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme; además de representantes del sector empresarial y referentes vinculados a la industria paraguaya.