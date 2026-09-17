Después del vino y los alimentos, Argentina apunta al cemento y la ferretería

Un mes después de que 56 empresas argentinas, 13 de ellas bodegas, llenaran los salones del Hotel Dazzler con 93 empresarios y 400 reuniones de negocios, la embajada argentina volvió a armar una agenda en Asunción. Esta vez sin vinos ni fiambres: hubo aluminio, bombas de agua, pinturas y equipos de refrigeración industrial.

Nueve empresas expositoras y 28 empresarios con 20 contrapartes locales en la sede diplomática tuvieron 80 encuentros B2B, aunque sin contratos firmados ni montos de negocio confirmados todavía.

Para la embajada, el objetivo no es cerrar una venta puntual sino presentar la oferta exportable argentina entre sectores importantes: construcción, ferretería y refrigeración.

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El déficit que empuja a Argentina

Argentina tiene una balanza deficitaria de unos US$ 1.532 millones con Paraguay, pese a que sus exportaciones generales a Paraguay crecieron 24,4% en 2026. Cada rueda de negocios busca achicar esa brecha.

La misión de alimentos fue casi seis veces más grande en volumen (400 vs. 80 reuniones), pero la de construcción logró más encuentros por empresa participante (8,9 vs. 7,1).