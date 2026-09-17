Del SEO al GEO, del clic a la cita y de la tarjeta al agente. El negocio digital cambia

Un usuario que busca posicionamiento escribe “los mejores medios de comunicación de Paraguay” y no abre diez pestañas. Le pregunta a una inteligencia artificial. En segundos recibe una respuesta armada, con dos o tres marcas mencionadas, y para la empresa, aparecer o no en esa respuesta ya no depende de estar primero en Google. En el otro extremo del mismo fenómeno, esa misma inteligencia artificial empieza a tener permiso para pagar por lo que recomienda la IA.

La búsqueda dejó de buscar

Durante veinte años, estar arriba en Google fue sinónimo de posicionamiento digital. Esa lógica se está rompiendo. Según el último relevamiento de Ahrefs sobre 300.000 palabras clave, la presencia de un resumen generado por IA en los resultados de Google redujo en 58% el clic hacia la página mejor posicionada, casi el doble de la caída de 34,5% de hace ocho meses antes.

El fenómeno tiene nombre técnico: zero-click search, búsqueda sin clic. La gente no busca menos: la respuesta le llega más rápido, sin pasar por ninguna página.

De rankear a ser citado

Ahí nace el GEO, Generative Engine Optimization. Mientras el SEO clásico optimiza páginas para que Google las posicione en una lista, el GEO optimiza contenido para que un modelo de lenguaje lo cite dentro de una respuesta.

Lo que hoy favorece a una marca frente a un modelo de IA es distinto de lo que la hacía ganar en Google: datos propios y verificables, autoría identificable, estructura semántica y redacción clara. El SEO no murió. Lo que cambió es la métrica: al clic se le suma ahora la tasa de citación.

La brecha entre quienes ya trabajan esto y quienes no, crece. Apenas 16% de las empresas mide hoy cómo la inteligencia artificial las menciona o las ignora, según McKinsey.

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Paraguay, la ventana sigue abierta. Preguntamos a Gemini

El mercado local todavía no vive la disrupción de la IA agéntica que sí preocupa a las marcas globales. Entre las mipymes que ya usan IA, el nivel de uso se concentra entre 10% y 30%, aplicado principalmente en comercialización y administración.

La brecha, en otras palabras, no es tecnológica. Es de preparación: catálogos sin estructurar, webs sin datos claros, contenido pensado solo para un lector humano no para un agente.

Hicimos el ejercicio con Gemini y preguntamos: “los mejores medios de comunicación de Paraguay”. El resultado: un texto que clasificó a los principales referentes por segmento; en prensa escrita digital y generalista: ABC Color y Ultima Hora; en prensa económica y de negocios, ABC Negocios, InfoNegocios y Revista Foco.

El otro lado: la IA empieza a pagar

Mientras las marcas se preguntan si aparecen en la respuesta de un chatbot de IA, tres gigantes del pago digital resolvieron un tema clave.

Mastercard, Visa y Ant International anunciaron en San Pablo un estándar común llamado Know Your Agent (KYA), pensado para identificar, verificar y monitorear a los agentes de inteligencia artificial que inician pagos en nombre de una persona.

La lógica es la misma que usan los bancos con sus clientes, aplicada ahora a un software que compra. Si un agente ya se registró con Ant, no necesita volver a registrarse con Visa o Mastercard.

McKinsey estima que los agentes de inteligencia artificial podrían sumar entre 3 y 5 billones de dólares en comercio de consumo global para 2030. Ant aporta a la alianza de Visa y Mastercard el alcance de Alipay+, con más de 50 billeteras digitales conectadas en el mundo.

“El salto real llegará cuando la tecnología pase de dar información a ejecutar acciones bajo supervisión humana”, sostiene Thiago Dias, Cluster Leader de Mastercard para Chile, Perú, Paraguay y Bolivia.

Dias, de visita en Asunción durante la Convención Bancaria, señaló que el país atraviesa una etapa de adopción creciente, con casos concretos ya en marcha. Para escalar hacia el pago agéntico, planteó tres condiciones mínimas: tokenización, autenticación biométrica y reglas claras de uso.

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Tres acciones para no quedar afuera

No hace falta reconstruir toda la estrategia digital de un día para el otro, para empezar:

Auditar cómo te ve una IA hoy: preguntarle directamente a ChatGPT o Gemini sobre el rubro propio y ver si la marca aparece mencionada. Ordenar los datos del catálogo o los servicios en un formato que una máquina pueda leer sin ambigüedad. Sumar autoría real al contenido: quién escribe, con qué experiencia, con qué datos propios.

El SEO no desapareció. Cambió de audiencia. Antes se escribía para un algoritmo que rankeaba páginas. Ahora se escribe, además, para uno que decide si una empresa merece ser mencionada, y cada vez más, si será la elegida cuando quien compra ya no es una persona, sino su agente.

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