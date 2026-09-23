Mipymes buscan convertir eficiencia energética en proyectos financiables

Muchas mipymes buscan convertir oportunidades de eficiencia energética en proyectos financiables. ConEEcta busca cubrir esa brecha mediante capacitación, asistencia técnica y vinculación con entidades financieras.

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, manifestó que la iniciativa busca conectar una idea con la realidad, especialmente en un contexto en el que la sostenibilidad dejó de ser solo un concepto y pasó a tener un impacto directo en la actividad empresarial.

“La sostenibilidad, la producción en el comercio, en los servicios. Es algo que vino a quedarse, que debe generar ahorros y, por tanto, mayores beneficios para las empresas. Es una cultura que adoptó el mundo y que cada vez se está arraigando más en el Paraguay”, señaló.

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Criterios de sostenibilidad

Duarte explicó que uno de los desafíos está en estructurar proyectos que incorporen criterios de sostenibilidad y, al mismo tiempo, generen retornos en el corto o mediano plazo. Sumó a eso, el mercado tampoco está acostumbrado a financiar este tipo de proyectos.

Ante esta situación, comentó que fueron capacitados consultores vinculados al sector financiero con conocimientos sobre sostenibilidad y economía circular, de manera que puedan analizar los proyectos y determinar si tienen condiciones para acceder a financiamiento.

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Buscan cerrar la brecha

Duarte sostuvo que ConEEcta busca cerrar la brecha existente entre las oportunidades de ahorro energético que identifican las mipymes y la consolidación de proyectos de inversión financiables, estructurados y listos para ser vinculados con una entidad financiera.

“La eficiencia energética no representa solo un compromiso ambiental, sino que tiene que ser claro. Es una decisión estratégica para reducir costos, liberar capital de trabajo y fortalecer la competitividad, en nuestro caso de las industrias”, manifestó.

La iniciativa es impulsada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con participación de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, comentó que, a medida que las mipymes puedan adoptar estas buenas prácticas, serán más eficientes en su producción y tendrán mayor productividad.

Aseguró que esto puede generar más negocios y oportunidades de crecimiento para este sector, que representa el 98% de las empresas del Paraguay.

Detalló que el equipo de ConEEcta brindará el conocimiento técnico necesario para que, cuando los proyectos lleguen a las instituciones financieras, puedan ser evaluados adecuadamente y los recursos disponibles a través de la AFD puedan ser canalizados hacia las inversiones productivas.

La hoja de ruta

De acuerdo con lo explicado durante la presentación, al menos 150 mipymes iniciarán un proceso de sensibilización y capacitación. De ese grupo, 80 serán preseleccionadas y 40 recibirán acompañamiento técnico especializado.

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A su vez, al menos 30 proyectos serán derivados a Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) para avanzar hacia su financiamiento.

El proceso contempla instancias de preparación, talleres, análisis y evaluación, teniendo en cuenta que las oportunidades pueden encontrarse en distintos niveles de desarrollo.