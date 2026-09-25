Crédito de consumo en Paraguay crece tres veces más rápido que los ingresos y enciende alertas

Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), el endeudamiento de los hogares (crédito al consumo) avanza a un ritmo muy superior al de la masa salarial promedio, datos que revelan un posible sobreendeudamiento de las familias, y mayormente para el consumo básico. La brecha plantea interrogantes sobre la capacidad de pago de los consumidores y sobre la sostenibilidad del crédito.

Desde 2024, el crédito de consumo habría aumentado cerca de 60%, mientras que la masa salarial registró una expansión aproximada de 20%. En términos comparativos, la deuda destinada al consumo creció tres veces más rápido que el promedio de la masa salarial o ingreso de los trabajadores, precisó la economista Patricia Goto en el marco del evento “Coordenadas Atlas”.

Para la economista, esta divergencia constituye una señal de alerta para los próximos períodos. El ingreso disponible es, en última instancia, el respaldo de cualquier préstamo: determina cuánto pueden pagar las familias sin comprometer otras necesidades esenciales. Cuando el crédito se expande sin un avance equivalente de los salarios, aumenta la vulnerabilidad financiera de los hogares.

El crédito de consumo está creciendo más que el crédito en general y es por hoy el producto más importante financiado por los bancos, acaparando el 21% de la cartera global y desplazando al sector agro.

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Impacto inflacionario en los ingresos

La advertencia de la profesional adquiere mayor relevancia al considerar la inflación acumulada, en especial el encarecimiento de los alimentos durante los últimos años. Aunque las cifras generales de inflación divulgadas recientemente por el BCP sean moderadas, la economista sostiene que los alimentos tienen un peso decisivo en el presupuesto cotidiano, sobre todo entre los sectores con menores ingresos.

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Por ello, su encarecimiento erosiona con rapidez el poder adquisitivo, incluso cuando la inflación global parece mantenerse bajo control.

A modo de ejemplificar esta pérdida del poder adquisitivo, tomamos el salario base actual de G. 3.044.000, indexando la inflación acumulada (desde el 2020 a la fecha) del 29,5%, el valor real del salario rondaría de G. 2.350.579, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo del 22,78% (equivalente a G. 693.421 en capacidad de compra perdida).

Pero al indexar la inflación acumulada en alimentos del 56% (desde el 2020 a la fecha), el impacto es mayor y el valor real (del salario) cae a cerca de G. 2.000.000, y por tanto la reducción sería en torno a G. 1.100.000 en capacidad de compra.

Esa diferencia expone que las familias enfrentan una merma de su ingreso real al mismo tiempo que recurren con mayor intensidad al financiamiento de consumo, lo que se refleja justamente en el incremento que ha tenido este rubro en los últimos dos años sobre todo. En el rubro de tarjetas por ejemplo, es notorio el avance del 50% para líneas de crédito inferiores a G. 3.000.000. “Esto nos da una señal de alerta para justamente ver la sostenibilidad en los próximos periodos”, indicó la economista.

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Mora con tendencia al alza

El fenómeno también empieza a observarse en los indicadores de mora. La tendencia registró un giro en 2026 y la morosidad de la cartera de consumo alcanzó 5,3% en el segundo trimestre, frente a 4,7% del primer trimestre. Ese nivel puede reflejar que parte del deterioro del poder de pago ya está trasladándose a los incumplimientos de las obligaciones financieras.

La mora no solo afecta a los deudores que acumulan cuotas pendientes. También obliga a las entidades financieras a vigilar con mayor cautela la calidad de los créditos otorgados y la evolución de sus carteras.

Si la capacidad de pago continúa debilitándose, el acceso al financiamiento puede volverse más restrictivo. La expansión del endeudamiento requiere ingresos reales suficientes para que los pagos mensuales no absorban una proporción creciente del presupuesto familiar.