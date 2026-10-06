Negocios
06 de octubre de 2026 a la - 18:50

Chaco argentino busca nuevos negocios con empresas de Paraguay

Consejo Empresarial busca mayor previsibilidad para las inversiones en Paraguay
Consejo Empresarial busca mayor previsibilidad para las inversiones en Paraguay

El Chaco argentino prepara una nueva ronda empresarial con Paraguay como uno de sus principales focos. La iniciativa apunta a generar oportunidades en sectores como alimentos, industria, madera y tecnología, según informaron los organizadores.

Por ABC Color
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El lanzamiento de la actividad se realizó este martes en la Embajada Argentina en Paraguay. El encuentro de este año tendrá como eje la vinculación estratégica y de negocios entre Paraguay y el Chaco argentino, con alcance Mercosur + Unión Europea, según se informó en la presentación.

Pablo Félix Staszewski, vicepresidente de la Federación Económica del Chaco y presidente de la Cámara de Comercio Exterior del Chaco, señaló que el vínculo comercial entre Paraguay y Argentina abre oportunidades para empresas de ambos países, principalmente en sectores como la producción agroindustrial, alimentos, industria y servicios basados en el conocimiento.

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Vincularán a empresas

Según explicó, la edición 2026 aprovechará el escenario de vinculación entre el Mercosur y la Unión Europea y contará con empresarios de Argentina, Brasil, Paraguay y otros países.

“Los participantes de la región encontrarán empresas europeas de determinados perfiles, fundamentalmente vinculadas a productos alimenticios, gran parte de ellos destinados a supermercados, además de los sectores de construcción, madera, comercio en general y servicios de software, entre otros”, acotó.

El representante empresarial destacó además el potencial productivo del Chaco argentino, que abarca desde cereales, arroz, madera y derivados hasta productos industriales, alimentos y servicios tecnológicos.

Maria Noel Ibarra y Pablo Felix Staszewski en conferencia, ambos con gafas, discutiendo frente a una mesa blanca y las banderas de Argentina y Paraguay.
Pablo Félix Staszewski, vicepresidente de la Federación Económica del Chaco y presidente de la Cámara de Comercio Exterior del Chaco (Argentina) y María Noel Ibarra, subsecretaria de Planificación, Coordinación y Vinculación Estratégica del Gobierno del Chaco (Argentina).

Empresas participantes

De cara a la cuarta edición de la ronda, Staszewski estimó que podrían superar las 250 empresas participantes. “No quiero hacer futurología, pero creo que vamos a tener gran cantidad de empresas este año”, sostuvo.

El objetivo es facilitar el contacto entre compañías que buscan clientes, proveedores, distribuidores y socios comerciales, mediante reuniones previamente programadas.

Incentivos para invertir en el Chaco Argentino

Por su parte, María Noel Ibarra, subsecretaria de Planificación, Coordinación y Vinculación Estratégica del Gobierno del Chaco, destacó el trabajo que vienen realizando desde hace más de cuatro años para promover los vínculos comerciales, de negocios y de inversión entre la provincia y Paraguay.

Ibarra presentó las acciones de promoción comercial orientadas a facilitar contactos entre empresas, acompañar sus procesos de internacionalización y ampliar las oportunidades de intercambio regional.

También señaló que las compañías interesadas en invertir en el Chaco podrán acceder a las herramientas financieras disponibles en la provincia.

“La novedad es que encontrarán un nuevo régimen con incentivos a las nuevas inversiones. Es muy importante poder otorgar en nuestra provincia 30 años de seguridad jurídica para alguien que desea invertir”, indicó.

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El evento

La Ronda de Negocios Mercosur y Unión Europea “Paraguay y Chaco como ejes centrales de la vinculación estratégica y de negocios en el Mercosur” se realizará el 29 de octubre de 2026, desde las 8:30, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, en Resistencia, Chaco.

La actividad es organizada por la Federación Económica del Chaco (Fechaco), la Cámara de Comercio Exterior del Chaco y la Cámara de Comercio de Resistencia, con el acompañamiento del Gobierno del Chaco, CAME y la Agencia para la Inversión y el Desarrollo de Chaco.