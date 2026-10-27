Nueva familia del guaraní: Dos oferentes presentaron propuestas para proveer servicio de difusión

Mediante Licitación Pública Nacional LPN -No 10PM/2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) busca contratar servicio de agencia publicitaria que se encargará de la difusión de las denominaciones de la nueva familia de billetes del guarani. En el marco de la citada licitación, se presentaron dos propuestas, según se puede apreciar en detalle en la Página de Contrataciones Públicas con el ID N°492587.

Durante el periodo de convocatoria, ya se habían reportado quejas debido a dudas que presenta el pliego de bases y condiciones y que las mismas se “prestaban a un direccionamiento” por condicionar que el oferente mantenga vínculo con una agencia de publicidad internacional. Según las quejas reportadas a nuestro diario, se considera innecesario este vínculo con agencia internacional ya que se trata de una campaña para emisión local de los nuevos billetes.

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Ofertas presentadas

Según se desprende del acta de apertura del ID 492587, las dos oferentes que presentaron sus propuestas fueron Publicitaria Nasta S.A., cuyo representante es Delia Velázquez y Oniria S.A., cuyo representante es Jesús Cáceres.

En su propuesta, la Publicitaria Nasta ofertó los servicios solicitados por el BCP por un valor de G. 732.612.038, y en cuanto al tipo de garantía ofrecida fue de una póliza de seguro de la empresa Sancor Seguros por un valor total de G. 228.763.889.

Por su parte, la empresa Oniria ofertó por valor de G. 720.296.713, aunque no se reportó la presentación de algún tipo de garantía.

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Observaciones a las ofertas

Entre las observaciones se destacan por un lado la realizada por la empresa Oniria, en este caso sobre la propuesta de la empresa Nasta donde señala que “no se observa documentación que respalde el vínculo contractual con los trabajadores declarados, por lo tanto no puede garantizarse el cumplimiento de los ítems solicitados.

A su vez, la empresa Nasta observó que la oferente Oniria presenta las siguientes situaciones: No visualiza el certificado de origen. En la planilla de precios no se visualiza el número de certificado de origen. Tampoco se visualiza la comunicación asamblearia. Además observaron que las facturas y contratos no están firmados, y no se visualiza el Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT). Además, mencionaron que la póliza no se presentó en sobre cerrado y se presentó luego de la apertura.

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Nuevos billetes en primer trimestre del 2027

El BCP presentó a principios de este mes su nueva familia de billetes, un proyecto de renovación integral que no se realizaba de forma completa desde hace más de 60 años y coincidió con el 83° aniversario de la creación del guaraní como signo monetario nacional, instaurado el 5 de octubre de 1943.

Las primeras denominaciones en salir a circulación a partir del primer trimestre del 2027 corresponderán a los billetes de G. 100.000, G. 50.000 y G. 5.000, según afirmaron desde el BCP.