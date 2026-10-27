Stablecoins: el día que un dólar valió 88 centavos

La región participa activamente. Entre julio de 2022 y junio de 2025 movió cerca de US$ 1,5 billones en operaciones cripto en pagos, remesas y ahorro (Chainalysis, 2025). Buena parte se hizo con stablecoins. De ellas conviene entender una sola cosa: valen lo que vale la promesa que las sostiene.

Las stablecoins son dinero digital diseñado para mantener un valor constante frente a una moneda ancla (peg), generalmente el dólar, en una relación de 1 a 1. Para ello, la legislación estadounidense (GENIUS Act, 2025) exige a los emisores mantener como garantía activos líquidos y de bajo riesgo, como efectivo, depósitos y letras del Tesoro. Las más populares son Tether (USDT) y USDC, de Circle. Su ventaja frente a otras criptomonedas, como Bitcoin, es la estabilidad.

Conviene entender qué se adquiere cuando se compra un “dólar digital”. Quien lo hace no tiene en su poder un dólar, sino la promesa de devolvérselo cuando lo pida.

Lo que distingue a una stablecoin de otra es la liquidez real que garantiza la devolución del dinero. Las empresas pueden respaldarse con letras del Tesoro estadounidense, otras criptomonedas u oro. Las más frágiles, como TerraUSD, ni siquiera tienen reservas en activos tradicionales y se sostienen con un mecanismo algorítmico, y con la confianza del público. TerraUSD colapsó en mayo de 2022 (Galaxy Research, 2022; The Block, 2022).

Las oportunidades y los riesgos derivan de cuán confiable sea la promesa. Las oportunidades explican por qué tantas personas las usan: enviar dinero al exterior y pagar a proveedores de otros países puede ser más barato y rápido que por los canales tradicionales. Y en economías como la paraguaya, donde el dólar es refugio habitual del ahorro, tenerlo en formato digital ofrece cierto resguardo del valor sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

Los riesgos son menos visibles. Incluso las stablecoins mejor respaldadas dependen de dónde se custodian sus reservas. En marzo de 2023, US$ 3.300 millones de las reservas de Circle (USDC) estaban depositados en el Banco Silicon Valley, cuando este quebró (The Block, 2023). Ante la incertidumbre sobre si Circle tendría liquidez para devolver los dólares físicos a quienes quisieran retirarlos, el precio de USDC llegó a cotizar en torno a US$ 0,88. Quien vendía en ese momento recibía 12 centavos menos por dólar. Tiempo después, tras la garantía de las autoridades estadounidenses sobre los depósitos del banco quebrado, USDC recuperó su paridad. Este episodio demostró que la promesa vale tanto como el respaldo y como quien lo custodia.

Aquí aparece una idea de Hayek (1976), quien propuso que bancos privados emitieran sus propias monedas y compitieran entre sí, defendiendo la banca libre. Según esta visión, el mercado depura a los emisores serios y estables y elimina a los menos confiables, de modo que la disciplina nace del riesgo de perder clientes y no de un mandato del Estado. El caso de USDC cumplió la primera mitad, el mercado castigó con la pérdida de la paridad. Pero la segunda no se cumplió, porque quien salvó la paridad fue el Estado. La disciplina de mercado quedó incompleta.

Un segundo riesgo es la falta de protección. A diferencia de un depósito bancario, que en Paraguay cuenta con un seguro (con límite), el dinero guardado en una stablecoin generalmente no tiene ninguno.

Las stablecoins son una herramienta útil. Pero no son equivalentes al dólar guardado bajo el colchón ni al que está en una cuenta bancaria. Antes de usarlas, hazte tres preguntas: ¿el emisor tiene respaldo?, ¿qué ocurre si no puedo recuperar mi dinero cuando lo pida?, y ¿cuánto de mis ahorros estoy dispuesto a poner en una promesa privada?

(*) Decano de Ciencias Empresariales de la UPA