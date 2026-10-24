Nuevas cadenas hoteleras miran a Paraguay ante el crecimiento del turismo

Paraguay atraviesa un momento favorable para consolidar el turismo como una actividad económica estratégica, indicó Juan Danieri, presidente de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY).

En esa línea, señaló que se observa un escenario favorable para nuevas inversiones hoteleras, impulsado por el crecimiento del turismo internacional, la actividad corporativa y las perspectivas económicas del Paraguay.

Entre los anuncios más concretos, citó la alianza entre Minor Hotels y Grupo Petra, que contempla la construcción de un hotel NH de 116 habitaciones en Asunción, con inicio de obras previsto para el primer trimestre de 2027 y apertura estimada para finales de 2029.

“También se proyecta un NH Collection dentro del desarrollo Petra Imperiale, con apertura prevista para 2030. A estas iniciativas se suma el interés de otras marcas internacionales en nuestro mercado”, apuntó.

Adicionalmente, comentó que tienen conocimiento de tres desarrollos hoteleros vinculados a nuevas marcas que todavía no fueron oficializados por las autoridades y entidades responsables.

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“Por respeto a los procesos de inversión y a las comunicaciones institucionales correspondientes, preferimos mantener la prudencia y aguardar sus anuncios formales antes de brindar mayores detalles”, expresó.

Para Danieri, este interés refleja la valoración que hoy tiene Paraguay como destino de inversión y las expectativas de crecimiento de la industria hotelera.

A su vez, destacó que la llegada de nuevas cadenas genera empleo, moviliza inversiones y fortalece la competitividad del país. El objetivo, precisó, no es solamente tener más hoteles, sino construir una industria rentable, profesional y sostenible a largo plazo.

La capacidad hotelera creció en la última década

En cuanto a la capacidad actual de la hotelería paraguaya para recibir acontecimientos internacionales de gran escala, Danieri destacó que la industria ha acompañado el crecimiento del país mediante inversiones y profesionalización de sus servicios.

Según los registros de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) citados por titular del gremio, Asunción contaba con 6.622 camas hoteleras, una referencia que permite dimensionar la capacidad de alojamiento de la capital. En la última década, además, la industria nacional duplicó la cantidad de establecimientos y triplicó su capacidad de camas.

Sin embargo, advirtió que la competitividad turística exige inversiones que van más allá de los hoteles. Entre las necesidades, mencionó el fortalecimiento de la conectividad aérea, el transporte, los servicios públicos, la infraestructura urbana y los espacios para congresos y convenciones.

“La hotelería está preparada para acompañar el crecimiento del Paraguay, pero la capacidad de recibir grandes eventos depende de toda la infraestructura del destino, no solamente de sus establecimientos hoteleros”, destacó.

Mantener la demanda hotelera durante todo el año

Por otra parte, Danieri compartió datos de Senatur y de la Dirección Nacional de Migraciones que indican que durante el primer semestre de 2026 ingresaron 972.835 turistas internacionales, frente a 728.738 en el mismo período de 2025. Esto representa un crecimiento del 33,5%.

Para el gremialista, el desafío de la industria hotelera es que ese crecimiento también se traduzca en mayores niveles de ocupación hotelera durante todo el año.

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“Desde la AIHPY consideramos fundamental desarrollar un calendario internacional permanente de congresos, ferias, acontecimientos deportivos y actividades culturales, acompañado de mayor conectividad y promoción de nuestros destinos. También debemos incentivar que los visitantes extiendan sus estadías y conozcan otras regiones del país”, indicó.

Danieri señaló que los grandes eventos generan picos extraordinarios de ocupación. “La verdadera consolidación de nuestra industria consiste en transformar esa demanda puntual en actividad económica durante los 365 días del año”, concluyó.