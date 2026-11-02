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Negocios
02 de noviembre de 2026 - 15:00

Cristina Goralewski llegó al Infona con 27 años y una convicción: “Institucionalizar es mucho más valioso que protagonizar”

Instituto Forestal Nacional (Infona).
Instituto Forestal Nacional (Infona).

Cristina Goralewski es la primera mujer y la presidenta más joven del Instituto Forestal Nacional (Infona). En su gestión, las plantaciones crecieron más del 60% entre 2022 y 2024, las exportaciones forestales superaron los US$ 100 millones y el contrachapado se disparó 186% en volumen. Su receta fue: menos protagonismo, más institución.

Por Noelia Leguizamón
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En agosto de 2018, Cristina Goralewski llegó al despacho principal del Infona con 27 años y un desafío doble: conducir una institución en un sector históricamente masculino y demostrar que la actividad forestal podía ser motor de inversión y empleo, no solo proveedora de troncos.

Ninguna mujer había ocupado antes ese cargo. Nadie tan joven, tampoco. Ocho años después, los números hablan por ella.

Del tronco al contrachapado

En 2025, el sector forestal cruzó por primera vez la barrera de los US$ 100 millones en exportaciones: unas 197.000 toneladas por aproximadamente US$ 101 millones, 4% más que en 2024.

Para Goralewski, sin embargo, lo que importa no es el total sino la composición. La madera contrachapada, la aserrada y las láminas ganaron peso en la oferta exportadora. Solo el contrachapado creció 186% en volumen en el primer semestre de 2025, con destinos como Estados Unidos, España, Reino Unido, Portugal, Alemania y Chile.

“Dejamos de ser solo exportadores de materia prima”, resume.

Lea más: Incendios forestales: Infona analiza extender prohibición total de uso de fuego hasta febrero

Más plantaciones, más datos

Entre 2022 y 2024, las plantaciones forestales crecieron más del 60%. En paralelo, el Infona empezó a publicar reportes oficiales de cobertura forestal, con datos transparentes y actualizados sobre los bosques. En 2023 lanzó el Portal de Inversión Forestal, vidriera para inversores nacionales y extranjeros.

El 2025 sumó récords en contrachapado y madera aserrada y la construcción participativa de la Política Forestal Nacional, varias de cuyas metas ya integran el Plan Nacional de Desarrollo 2050.

Con 337 funcionarios entre la sede central y las regionales, Goralewski atribuye el cambio de percepción del sector a tres factores: trabajo en equipo, coordinación interinstitucional y constancia.

Ganarse la confianza

El primer obstáculo no fue técnico. Goralewski reconoce que su mayor desafío fue lograr que confiaran en sus decisiones y en su capacidad de conducción, en una actividad tradicionalmente masculina. La respuesta fue preparación, resultados y un buen equipo.

Su paso por los consejos directivos de la Federación Paraguaya de Madereros, UIP Joven y el Centro Yerbatero Paraguayo le dio otra ventaja, comparte Goralewski: “Conocer de primera mano qué necesitan quienes producen e invierten”.

Con los años aprendió a delegar, a confiar en sus colaboradores y a construir procesos que no dependan de una persona.

Lea más: Infona compartirá mañana los resultados del Inventario Forestal Nacional e internacional

Sin esperar estar listas

Las barreras de género persisten, advierte la presidenta: “Estereotipos, una distribución desigual de las tareas de cuidado y pocos referentes femeninos en áreas técnicas. Conciliar maternidad y carrera exige organización, apoyo y dedicación, en casa y en el trabajo”.

Su consejo a las nuevas generaciones es directo: prepararse, rodearse de personas que impulsen su crecimiento y animarse a ocupar espacios de liderazgo sin esperar sentirse completamente listas.

“La ciencia, el ambiente y el desarrollo sostenible necesitan más mujeres investigadoras, técnicas y líderes”, sostiene.

Para Goralewski, el legado no lo define un apellido ni un cargo, sino las acciones, la coherencia y el compromiso con los objetivos.

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