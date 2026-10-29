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Negocios
29 de octubre de 2026 - 11:28

Fortaleza cumple 34 años en el mercado paraguayo y genera confianza en los inversores

Fortaleza cumple 34 años.
Fortaleza cumple 34 años.

El sistema de inversión con respaldo en activos inmobiliarios suma 12 edificios entregados, cinco proyectos en marcha y más de 300.000 m2 en Asunción. En 2026 cerró la mayor compra de tierra de su historia, 6.489 m2 sobre la avenida Primer Presidente y se prepara para inaugurar la Torre 1 de Fortaleza Carmelitas.

Por Noelia Leguizamón
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Ahorrar poco a poco para terminar siendo dueño de metros cuadrados reales. Esa promesa sostiene desde hace 34 años el modelo de Fortaleza: planificación, aportes progresivos y activos tangibles como camino para construir patrimonio.

Hoy la compañía reúne a más de 11.000 inversores, supera los US$ 400 millones en desarrollos de inversión inmobiliaria y acumula más 300.000 m² en desarrollos inmobiliarios en la capital.

La mayor compra de su historia

Los resultados respaldan la trayectoria: 12 edificios entregados, cinco proyectos en desarrollo y más de US$ 200 millones en obras en ejecución. Este año, Fortaleza adquirió 6.489 m² sobre la avenida Primer Presidente, uno de los corredores con mayor valorización proyectada, y avanza hacia la inauguración de la Torre 1 de Carmelitas.

“Esta adquisición no es un punto de llegada. Es la consecuencia natural de un modelo que funciona”, anticipó en mayo Francisco Gómez, presidente de la compañía.

Lea más: Fortaleza lanza una app para seguir inversiones en tiempo real

Una ciudad que cambió de piel

El crecimiento de Fortaleza corrió en paralelo con la transformación de Asunción. Sus zonas residenciales, comerciales y corporativas se reconfiguraron, y con ellas las necesidades de quienes buscan vivir e invertir allí.

Empresa familiar con gestión profesional

Detrás de la expansión hubo un proceso de profesionalización: nuevos esquemas de gestión, tecnología y estructuras organizativas. Es el desafío clásico de toda empresa familiar: preservar los valores que dieron origen al proyecto mientras se desarrollan capacidades para innovar.

Una de las respuestas es Fortaleza+, la plataforma desde la cual los inversores consultan información actualizada y siguen la evolución de su patrimonio en tiempo real.

“Cumplir 34 años nos llena de orgullo, pero, sobre todo, nos recuerda la confianza que hizo posible esta historia. Detrás de cada unidad entregada y de cada inversión hay personas que nos confiaron sus proyectos y sus expectativas”, señaló Gómez.

Lea más: Fortaleza supera los US$ 200 millones en desarrollo y adquiere el terreno más grande de su historia

La hoja de ruta

La hoja de ruta tiene nombre: Fortaleza 2030. El plan apunta a defender el liderazgo en inversiones respaldadas en activos reales, ampliar las oportunidades de participación y ofrecer una experiencia más cercana, transparente y eficiente.

Para Gómez, la confianza de los inversores es “el mayor compromiso y el impulso para seguir evolucionando”. La apuesta: crecer junto con Paraguay en una nueva etapa.

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