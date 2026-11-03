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Negocios
03 de noviembre de 2026 - 07:00

Pinturas Taka suma color a sus planes de expansión

Pintura Taka: empresa familiar amplía su presencia en el mercado paraguayo.
Pintura Taka: empresa familiar amplía su presencia en el mercado paraguayo.

Desde 1984, la empresa familiar amplía su presencia en el mercado paraguayo con asesoramiento técnico, nuevas experiencias de compra y planes de expansión para 2027.

Por Noelia Leguizamón
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Pintar una casa, renovar un local o proteger una obra van mucho más allá de elegir un color. Detrás de cada proyecto hay decisiones técnicas que determinan la calidad y la duración del resultado. Bajo esa premisa, Pinturas TAKA construyó una trayectoria de 42 años, con foco en la atención personalizada, la asesoría especializada y la cercanía con sus clientes.

Rodrigo Segovia, director comercial de la firma, explica que el negocio nació en 1984, cuando Luis Rodríguez abrió el primer local sobre la avenida Eusebio Ayala junto a su esposa, su madre y su hermano. Lo que comenzó como un emprendimiento familiar se convirtió en una red comercial con sucursales en Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y Villa Elisa, además de casi 50 colaboradores y aliados en el interior del país.

Rodrigo Segovia, director comercial de Pinturas Taka.
Rodrigo Segovia, director comercial de Pinturas Taka.

Crecimiento con asesoramiento técnico

El diferencial de TAKA, señala Segovia, no está únicamente en la variedad de productos, sino en la experiencia de compra. La empresa busca orientar a cada cliente según la superficie, el clima, las condiciones del ambiente y el presupuesto disponible.

Su portafolio incluye la marca propia TK y la representación nacional de CIACOLLOR, además de Suvinil, Blascor y Amanecer. La oferta abarca látex para interiores y exteriores, esmaltes, impermeabilizantes y accesorios.

La firma también apuesta por la capacitación de su equipo y sus aliados, con el objetivo de evitar errores de aplicación y selección. Una preparación incorrecta puede comprometer la durabilidad de la pintura, por lo que la recomendación técnica se convierte en una parte esencial del servicio.

Un mercado cada vez más competitivo

Durante el último año, la empresa registró un crecimiento moderado, en torno al 10%. Aunque el flujo de clientes se mantiene, la entrada de nuevos competidores intensificó la disputa comercial.

Lea más: Más de cuatro décadas dando color a la construcción

Ante este escenario, TAKA prioriza la fidelización mediante el cumplimiento de las entregas, el acompañamiento en obra y las relaciones de largo plazo con constructoras y empresas. Asimismo, impulsa, junto con otros referentes del rubro, la creación de la Cámara de Pinturerías del Paraguay para promover la profesionalización del sector.

Entre las principales inversiones figura la remodelación de las tiendas, con nuevos espacios, catálogos y exhibiciones que permiten visualizar mejor los colores y comparar alternativas. También se formalizó el programa TAKA Aliados, dirigido a pinturerías del interior, con capacitación y apoyo comercial.

Para 2027, la compañía proyecta abrir una nueva tienda en un punto estratégico y fortalecer las ventas digitales mediante WhatsApp, Instagram y Facebook. La meta, afirma Segovia, es mantener la misma confianza y asesoramiento en cada canal, desde el mostrador hasta el celular del cliente.

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