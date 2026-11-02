En cinco años se registraron en Paraguay 160.000 extranjeros

Los extranjeros llegan con un proyecto comercial, una matrícula universitaria o un capital para invertir. Paraguay vive una ola de extranjeros que deciden quedarse y formalizar su situación, atraídos por la posibilidad de emprender, estudiar, trabajar e invertir.

Entre enero y agosto de 2026, la Dirección Nacional de Migraciones otorgó 41.938 residencias. En apenas ocho meses, la cifra superó el total de 2025, que hasta entonces era el máximo histórico.

“Estamos procesando los volúmenes de trámites más altos en la historia de la Dirección Nacional de Migraciones”, afirmó Jorge Kronawetter, director nacional de Migraciones.

Una curva que se acelera

Kronawetter insiste en distinguir entre quienes visitan el país y quienes deciden radicarse.

En 2022, la institución otorgó cerca de 23.000 residencias. En 2025 superó las 40.600, con un aumento del 43,7% frente al año anterior. En 2026 el ritmo se aceleró aún más. Desde 2022 hasta agosto pasado, el acumulado supera las 160.000 residencias.

El fenómeno corre en paralelo al auge del turismo. Según el Observatorio Turístico de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), en 2025 llegaron más de 3,6 millones de visitantes internacionales, de los cuales dos millones fueron turistas: un incremento superior al 91% frente al año anterior.

Brasil lidera en residencia y Argentina en turismo

El mapa de origen cambia según el propósito del viaje. En turismo, Argentina aporta cerca del 80% de los visitantes internacionales, seguida por Brasil. Entre quienes se radican, en cambio, los brasileños dominan con holgura.

De enero a agosto, Brasil concentró 28.049 residencias: 23.946 temporales y 4.103 permanentes. Argentina quedó muy atrás, con 3.091, seguida por Alemania, España y Venezuela.

Según Kronawetter, Paraguay se consolida como destino para quienes buscan desarrollar proyectos personales, académicos y comerciales. Entre los estudiantes sobresalen los jóvenes brasileños.

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Comerciantes y estudiantes a la cabeza

Los comerciantes y trabajadores independientes representaron el 35,1% de las residencias otorgadas en lo que va del año. Les siguen los estudiantes, con el 22%, y los profesionales, con el 18,3%.

El resto se reparte entre trabajadores dependientes, técnicos, jubilados y pensionados, empresarios y accionistas. Estos porcentajes reflejan la actividad de quienes formalizan su residencia, no necesariamente el motivo que un viajero declara al ingresar al país.

¿Qué los convence? En las entrevistas que Migraciones realiza durante los trámites, los extranjeros mencionan la estabilidad económica, la seguridad jurídica, la tranquilidad y la posibilidad de emprender con costos competitivos.

Se inicia con residencia temporal y se cierra con permanente

En 2025, Migraciones concedió cerca de 30.000 residencias temporales y más de 10.000 permanentes. Entre enero y agosto de 2026, las temporales sumaron 33.442 y las permanentes, 8.496.

La Ley Nº 6984/2022 de Migraciones establece la residencia temporal, de hasta dos años, como paso previo obligatorio para que la mayoría de los extranjeros pueda acceder a la permanente.

Hay excepciones: los cónyuges e hijos de paraguayos, los inversionistas acreditados mediante el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace) y los ciudadanos uruguayos, por convenios de reciprocidad, pueden obtener la permanente de forma directa.

Capital que se queda

El turismo receptivo aportó más de US$ 1.400 millones a la economía nacional en 2025, con impacto en hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Quienes se radican generan, además, demanda sostenida en las zonas donde se instalan, sobre todo en los sectores inmobiliario, educativo y de servicios, además del consumo cotidiano.

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Kronawetter destacó la estabilidad macroeconómica, el régimen tributario competitivo y la previsibilidad como cartas fuertes del país. En esa línea, en abril de 2026 Migraciones y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) lanzaron, a través del Suace, el programa Paraguay Investor Pass, que ofrece acceso directo a la residencia permanente a los inversores que cumplan los requisitos.

Del papel al expediente digital

Más solicitudes implican más expedientes, sin margen para relajar los controles documentales y de seguridad.

Para dejar atrás el papel, la institución desarrolla el Expediente Digital Migratorio. Su implementación integral está prevista para 2027 y apunta a digitalizar el 100% de las solicitudes.

La hoja de ruta incluye más jornadas de MigraMóvil para facilitar la regularización y la modernización de los controles fronterizos. En los aeropuertos, el sistema API/PNR debería entrar en funcionamiento el próximo mes.

Las proyecciones indican que la llegada de extranjeros seguirá en aumento. El desafío será acompañarla con trámites ágiles, controles confiables y mecanismos de regularización. La meta, concluyó Kronawetter, es “garantizar una movilidad ordenada y segura para quienes eligen Paraguay dentro del marco legal”.