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Negocios
04 de noviembre de 2026 - 09:22

Deflación en octubre, según BCP: ¿Qué productos inclinaron el IPC a la baja?

Compras en el supermercado 09-04-2026
Compras en el supermercado 09-04-2026Minerva Studio

La inflación del mes de octubre del año 2026 tuvo un resultado de -0,1% por bajas en precios de alimentos y de bienes importados, según el BCP. Con eso se atenuaron subas de combustibles, dijo la banca matriz.

Por ABC Color
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En el décimo mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación negativa del -0,1%, con lo que se completa el tercer mes deflacionario en lo que va del año, según el Banco Central del Paraguay (BCP).

Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende a solo 1,8%, mientras que la inflación interanual se ubicó en apenas 1,7%, muy por debajo del 4,1% observado en octubre del año anterior y por debajo de la meta del BCP del 3,5%

Informe de inflación
Reporte de inflación correspondiente al mes de octubre

De acuerdo con el reporte técnico de la banca matriz, el resultado deflacionario del mes de octubre de 2026 se explica principalmente por las disminuciones en los bienes alimenticios, especialmente por el comportamiento a la baja de los rubros volátiles. También se observaron disminuciones en los bienes durables de origen importado. No obstante, señalaron que estas reducciones fueron atenuadas por los incrementos en los combustibles que se registraron en el mes de octubre y por la suba en algunos servicios de la canasta.

Lea más: Nuevamente deflación en julio: dos rubros que bajaron de precio son los que más pesaron, según el BCP

Principales variaciones

Principales variaciones del IPC en octubre
Principales variaciones del IPC en octubre

Según el reporte, la proporción de bienes y servicios con variaciones positivas se ubicó en 27,3%.

Dentro de la agrupación de alimentos, las principales disminuciones se registraron en hortalizas y tubérculos frescos, frutas frescas, panificados, harinas, lácteos, quesos, huevos, aceites, café, entre otros.

Los bienes sustitutos de la carne vacuna también registraron disminuciones de precios y entre estos se encuentran la carne de cerdo, carne de aves y pescados. Estas disminuciones fueron contrarrestadas por los incrementos en carne vacuna y dentro de este segmento, se observaron aumentos de precios en la mayoría de los cortes, entre los que destacan la costilla de primera y el vacío. Además, también se registraron incrementos en menudencias vacunas.

Lea más: “Hepy eterei está todo”, dicen compradores del Abasto, contrastando informe de deflación del BCP

Bajas en bienes importados

Los bienes durables de origen importado continuaron observando disminuciones en el mes debido a la apreciación del guaraní respecto al dólar estadounidense. En este segmento se registraron bajas en adquisición de automóviles y algunos electrodomésticos.

En lo que respecta a los combustibles, estos registraron aumentos de precios principalmente del gasoil. Según agentes del sector, este comportamiento se explica por los elevados costos de reposición del combustible. Así mismo, se observaron incrementos en los precios internacionales del petróleo crudo, lo que influyó en las subas registradas

Finalmente, se registraron comportamientos mixtos en los servicios de la canasta. Por un lado, se observaron disminuciones en paquetes turísticos, mientras que los incrementos se dieron en restaurantes y transporte aéreo

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