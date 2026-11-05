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Negocios
05 de noviembre de 2026 - 12:14

En medio de incertidumbres aumenta posición en dólares y cotización trepó hoy a G. 6.500

Mientras el dólar se depreció 10% a nivel mundial en el último año, aquí la caída fue del 25%, una desproporción que pone en riesgo la competitividad del país.
La divisa estadounidense registró una fuerte apreciación de cerca del 10% frente al guaraní en medio de incertidumbres por el caso UenoGentileza

La divisa estadounidense registró una fuerte apreciación de cerca del 10% en solo cuatro días, impulsada por la incertidumbre financiera tras el cierre de Ueno Bank, tensiones políticas y la demanda estacional de importadores.

Por ABC Color
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En medio de una creciente incertidumbre generada en torno al caso Ueno Bank, la divisa estadounidense viene repuntando fuertemente frente al guaraní, alcanzando este jueves antes del mediodía los G. 6.500 en el cambio efectivo, mientras que en el cambio interbancario la cotización también superaba los 6.100

La cotización del dólar experimentó un vertiginoso ascenso en el mercado cambiario local, apreciándose alrededor del 10% en tan solo cuatro jornadas. El comportamiento de la divisa se dio de la siguiente manera:

  • Viernes 30 de octubre: Cierre de operaciones en G. 5.900.
  • Lunes: Incremento a G. 5.950.
  • Martes: Salto a G. 6.170, en coincidencia con la jornada en que se dio a conocer el proceso de resolución y cierre de Ueno Bank.
  • Miércoles: Subida a G. 6.250.
  • Jueves: Escalamiento hasta tocar la marca de G. 6.500.

Esta aceleración del tipo de cambio se desarrolla en un contexto de intranquilidad financiera y rumores de juicio político al presidente Santiago Peña en relación al caso Ueno.

Lea más: Dólar sube en Paraguay: qué hay detrás del repunte

Factores detrás de la presión sobre la divisa

El analista económico y financiero Amílcar Ferreira reflexionó sobre la situación del mercado cambiario e indicó que el repunte obedece a la combinación de dos factores principales:

  1. Auge del sector importador: Se reporta una elevada demanda de dólares debido a que las empresas importadoras se encuentran estoqueándose para las ventas de fin de año.
  2. Desconfianza en el guaraní: La coyuntura política genera recelo entre los agentes económicos respecto a la moneda local.

“Hay mucha demanda de dólares; y creo que también cierta desconfianza en el guaraní por toda la situación política que está habiendo en este momento”, precisó Ferreira.

Lea más: Suba del dólar en Paraguay: ¿ajuste temporal o cambio de tendencia?

Refugio en el dólar y riesgo de fuga de capitales

El experto detalló que el clima de incertidumbre política y financiera lleva a diversos actores económicos a liquidar sus posiciones en guaraníes para refugiar sus recursos en dólares. Asimismo, advirtió que el ambiente político enaltecido puede propiciar la salida de capitales del país.

“Ante este tipo de escenarios y para dar tranquilidad a los agentes económicos, es que justamente se necesita una definición rápida de esto”, subrayó el analista.

Ferreira advirtió además que, mientras la crisis se extienda y la incertidumbre se prolongue, aumentará la intranquilidad en el mercado, llevando a algunos ahorristas a trasladar sus depósitos fuera del Paraguay, incluso aceptando tasas de interés inferiores a las locales con tal de resguardarse de la inestabilidad

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