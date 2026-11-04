Suba del dólar en Paraguay: ¿ajuste temporal o cambio de tendencia?

El dólar pasó de G. 5.694,47 a G. 6.060,86 en 25 días en el cambio interbancario o mayorista; mientras que en el cambio efectivo ya superó los G. 6.170 en el cierre de la jornada del martes. El economista Arnold Benítez plantea que las compras de grandes operadores podrían explicar parte del repunte, aunque aún faltan datos para medir su incidencia.

¿Por qué subió el dólar en Paraguay?

Después de varios meses de apreciación del guaraní, el dólar recuperó terreno. El tipo de cambio referencial del Banco Central del Paraguay (BCP) o cambio interbancario pasó de G. 5.694,47 el 9 de octubre a G. 6.060,86 el martes 3 de noviembre de 2026. El aumento fue de 6,43%.

Para el economista Arnold Benítez, la cotización cercana a G. 5.700 pudo ser una oportunidad para empresas con pagos pendientes en dólares e inversionistas con dinero disponible en guaraníes. La coincidencia de esas compras habría elevado la demanda de la moneda estadounidense.

“Todavía no disponemos de datos para atribuirles una proporción concreta del movimiento”, aclara el analista.

Una operación institucional de US$ 10 millones puede absorber una parte relevante de los dólares disponibles en un momento determinado. Su efecto depende de la cantidad de divisas que exista a la venta. Si varias órdenes de ese tamaño coinciden, la cotización puede subir.

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Brasil y las decisiones de empresas con operaciones en Paraguay

Benítez señala otro posible foco de demanda: la relación entre las empresas instaladas en Paraguay y sus casas matrices en Brasil.

Según su análisis, las elecciones brasileñas del 25 de octubre y la volatilidad posterior del real pudieron motivar cambios en la administración del dinero de esas compañías. Entre las decisiones posibles cita una mayor reserva de dólares o transferencias entre empresas del mismo grupo.

No obstante, el economista advierte que no existen cifras públicas que permitan medir el impacto de estas operaciones sobre el mercado cambiario paraguayo.

La incertidumbre financiera y la compra preventiva de dólares

A comienzos de noviembre, el procedimiento de resolución de una ueno bank dispuesto por el BCP añadió un posible motivo de demanda. Ante episodios de incertidumbre, algunas empresas y ahorristas pueden comprar dólares como refugio temporal.

Ese factor podría sumar presión a la cotización, pero no explica el inicio del repunte, que ya se observaba desde octubre.

“No hay evidencia de una dolarización generalizada y el BCP presentó el caso como una situación particular”, expresa Benítez.

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Bonos en guaraníes: por qué pueden generar demanda de dólares

Las emisiones internacionales de bonos soberanos en guaraníes también forman parte del análisis. Paraguay colocó el equivalente a US$ 600 millones en 2025 y a US$ 1.000 millones en 2026.

Estos títulos incorporaron a fondos extranjeros que calculan sus resultados en dólares. Por eso, una mejora del guaraní puede representar una ganancia adicional para quienes invirtieron en moneda paraguaya.

Benítez, presenta un ejemplo, el de un inversor de la emisión de 2025, sin protección frente a cambios en la cotización, recibiría alrededor de 30,4% más dólares si recuperara su capital en guaraníes a la par y lo convirtiera al cambio del 3 de noviembre.

“Es un supuesto ilustrativo: el precio de venta del bono puede ser distinto”, precisa.

Esa ganancia potencial puede incentivar ventas de bonos y posteriores compras de dólares. Sin embargo, las operaciones también podrían liquidarse fuera del país o compensarse con otros movimientos de dinero. Su efecto local todavía requiere comprobación.

Contratos a futuro: qué relación tienen con el tipo de cambio

El mercado forward (lugar del mercado financiero donde se compra o vende un activo a un precio fijado hoy para ser liquidado en una fecha futura específica) permite pactar hoy una compra de dólares para una fecha futura.

Según las cifras del BCP citadas por Benítez, el volumen operado pasó de US$ 277 millones en 2011 a US$ 2.576 millones en 2025. Hasta agosto de 2026 acumuló US$ 2.050 millones, un 30% más que en el mismo período del año anterior.

Cuando un banco asume uno de estos compromisos, puede comprar dólares en el mercado al contado para cubrir la operación. También puede compensarla con otros contratos.

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¿La suba del dólar puede mantenerse?

La oferta de divisas de los exportadores y los pagos de importadores también pesan sobre la cotización. Benítez incluye, además, las tasas internacionales y los movimientos de dinero del sector público.

El economista considera posible una corrección tras la fuerte apreciación del guaraní. Pese al aumento reciente, el dólar permanece por debajo de su nivel de comienzos de 2026.

El analista refiere que la duración de la demanda será la señal a observar. Si las compras de los grandes operadores persisten, habrá más elementos para evaluar si el mercado atraviesa un ajuste puntual o un cambio de mayor duración.

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