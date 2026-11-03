Dólar sube en Paraguay: qué hay detrás del repunte

La cotización del dólar registró esta mañana un repunte, luego de una tendecia a la baja que viene acumulándose a lo largo de los últimos meses.

La venta promedio del dólar alcanzó G. 6.086,59 a las 11:30 de este martes, frente a G. 5.981,21 ayer, según el Banco Central del Paraguay (BCP).

El economista Sergio Sapena atribuye la reacción a la desconfianza hacia el sistema financiero y propone una intervención de la banca central por US$ 600 millones.

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Cotización del dólar en Paraguay: sube G. 105,38

El promedio acumulado de venta aumentó G. 105,38, equivalente al 1,76%, respecto al promedio del lunes 2 de noviembre. La compra pasó de G. 5.964,94 a G. 6.009,63 hasta las 11:30 de la jornada.

Sapena relaciona la suba con la desconfianza financiera

En medio de la situación de ueno bank, Sapena atribuyó el movimiento cambiario a una mayor presencia de guaraníes en el mercado y a la desconfianza de los ahorristas hacia el sistema financiero.

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A su criterio, esa incertidumbre podría alcanzar a depositantes de otras entidades. Su explicación es una interpretación del movimiento de esta mañana, no una causa confirmada por los registros cambiarios.

Por qué aumenta la diferencia entre compra y venta

La distancia entre los promedios de compra y venta pasó de G. 16,27 ayer a G. 76,96 a las 11:30 de hoy, según el cálculo sobre los datos oficiales.

Esa diferencia se conoce como spread. Para el cliente, la compra es el precio que recibe cuando entrega sus dólares; la venta es lo que paga cuando quiere adquirirlos.

Sapena explicó que la incertidumbre sobre el próximo movimiento de la moneda lleva a ampliar ese margen. “Como no se sabe, entonces se amplía el spread”, expresó.

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Propone una intervención del BCP por US$ 600 millones

El economista planteó que el Banco Central del Paraguay intervenga en el mercado cambiario por US$ 600 millones para llevar la cotización a G. 6.500.

Su propuesta apunta a aumentar la cantidad de guaraníes disponibles para la actividad económica. Según explicó, esa intervención permitiría una mayor circulación de moneda local.

“El dólar de equilibrio para el sistema económico es 6.500 guaraníes en este momento”, sostuvo.

Ese nivel es una estimación de Sapena, quien considera que la economía necesita una cotización superior a la actual.

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¿Un dólar más alto puede provocar aumentos de precios?

Consultado sobre las consecuencias de una mayor cotización, Sapena descartó un encarecimiento de los productos bajo el escenario que propone. También sostuvo que el avance hasta el valor que considera de equilibrio no perjudicaría a las personas. “No va a haber una suba de precios por eso”, afirmó.

La previsión del economista supone que una mayor disponibilidad de guaraníes favorecería la actividad sin presión adicional sobre los precios, concluyó.

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