Remesas familiares al Paraguay: Aseguran canales para envíos, pese a caída de Wepa

De acuerdo con el último reporte de Estudios Económicos del Banco Central del Paraguay (BCP) , el ingreso de remesas familiares al país entre enero y agosto del 2026 totalizó US$ 805 millones. Esta cifra representa una reducción del 9% en comparación con los US$ 881 millones registrados en el mismo periodo del 2025.

El comportamiento mensual durante este arranque del año mostró una aceleración progresiva, aunque luego fue desacelerando. Mientras que enero cerró con US$ 96 millones, marzo experimentó un salto significativo alcanzando los US$ 117.1 millones, pero en abril y mayo ya empezó a desacelerar con US$ 91 millones y US$ 88 millones, respectivamente. En junio también se remesaron US$ 88 millones, US$ 116 millones en julio y US$ 101 millones en agosto.

Según registros del BCP, los connacionales que residen en el exterior enviaron más de US$ 1.350 millones en el último año desde distintas partes del mundo y alcanzaron en ese año un nuevo récord histórico. Este volumen representó un salto del 34% en comparación al volumen del año 2024, aunque este año difícilmente se supere dicho monto.

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¿De dónde remesan el dinero?

El análisis por zonas geográficas confirma que España sigue siendo, por amplio margen, el principal mercado emisor, con casi el 57% de las remesas de compatriotas. Sin embargo, en los primeros meses de este año, se registra una reducción del 3% en los envíos desde dicha zona.

Mientras que Argentina registra una reducción del 35% en los envíos de connacionales, pero se mantiene en segundo lugar del ranking de remesas y la baja está relacionada con la normalización del tipo de cambio y mayor apreciación del guaraní frente al dólar.

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Las remesas enviadas desde Argentina a Paraguay (donde viven más de 700.000 compatriotas) alcanzaron US$ 128,26 millones entre enero y agosto de 2026, según datos del Banco Central del Paraguay.

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Western Union opera con normalidad para gestiones de remesas

Agentes del sector financiero destacan que una buena parte de las remesas hoy se canalizan por Western Union, que sigue operando con sus agentes habilitados.

Desde la empresa indicaron que la caída de Ueno y la empresa vinculada Wepa no representa un obstáculo para que los paraguayos que residen en otras partes del mundo envíen sus recursos al Paraguay.

De esta manera Western Union informó que continúa brindando sus servicios de envío y recepción de dinero de manera confiable en Paraguay a través de Pago Express, Nuestra Señora de la Asunción, CIS Express y TDP, en sus puntos de servicio habilitados.

Ranking de países con mayor volumen de remesas

En el ranking de los cinco países con mayor volumen de envíos al octavo mes del año se encuentran:

España, con US$ 460 millones

Argentina, con US$ 128 millones

Estados Unidos, con US$ 91 millones

Brasil, con US$ 28 millones

Francia, con US$ 19 millones

Estos recursos, que provienen principalmente de servicios y mano de obra paraguaya en el exterior, representan un alivio fundamental para la economía de miles de familias y un ingreso de divisas clave para la balanza de pagos del país. El BCP recuerda que estos datos corresponden a cifras preliminares sujetas a revisión.