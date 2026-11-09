Expo Paraguay Brasil apunta a negocios por US$ 1.000 millones

La expectativa es reunir a alrededor de 300 expositores distribuidos en más de 260 stands, además de generar unas 2.000 reuniones empresariales durante las tres jornadas. La organización prevé recibir aproximadamente 12.000 visitantes y proyecta más de US$ 600 millones en intenciones de negocios. Si se consideran también las operaciones que puedan concretarse directamente en el área de exposición, el volumen podría acercarse a los US$ 1.000 millones.

Mayor participación empresarial

El crecimiento de la convocatoria constituye uno de los principales indicadores de la dimensión que alcanzará esta edición. Según Junio Dantas, vicepresidente de la CCPB y coordinador general de la Expo Paraguay Brasil, la participación de empresas aumentó un 93 % en el último año, reflejando el creciente interés por las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece Paraguay.

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“Lo que diferencia a esta Expo de las otras 16 ediciones es el momento que vivimos, marcado por el interés de empresarios de otros países que identifican a Paraguay como una oportunidad de inversión. La magnitud del evento de este año es una evidencia de ello y tenemos previsto superar todos los récords”, señaló.

El movimiento previo también anticipa una importante concurrencia. Dantas informó que ya se superaron los 8.000 inscriptos y destacó que, pese a la coyuntura política del país, durante los últimos tres días se registró un récord de inscripciones.

Asimismo, confirmó que los trabajos de montaje avanzan conforme al cronograma previsto e indicó que los interesados todavía pueden registrarse a través de la página web oficial del evento. “Eso demuestra la fuerza del evento, que será el mayor del mundo de los negocios en Paraguay”, afirmó.

Ruedas de negocios y nuevas oportunidades

Uno de los principales atractivos será la rueda de negocios, que contará con la participación de unas 1.145 empresas provenientes de siete países. La convocatoria incluye firmas brasileñas de 287 ciudades, 19 estados y el Distrito Federal, con representación de 28 sectores económicos.

Se prevé desarrollar alrededor de 2.000 reuniones entre potenciales compradores, proveedores e inversores. La dinámica apunta a facilitar contactos comerciales, identificar oportunidades de cooperación y generar acuerdos que permitan ampliar las relaciones empresariales entre ambos mercados.

La programación también incorporará el Alto Paraná Invest Forum 2026, un espacio donde se presentarán proyectos de inversión públicos, privados y de participación público-privada. La propuesta contempla encuentros entre inversores y desarrolladores para impulsar iniciativas y explorar alternativas de financiamiento.

A esta agenda se sumarán la 10.ª Expo Maquila y la Plaza Mipymes, que buscarán conectar a pequeñas y medianas empresas con compañías consolidadas y nuevos emprendimientos. El segmento de startups contará, además, con actividades impulsadas junto al Viceministerio de Mipymes y el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE).

Tecnología, innovación y transformación digital

El componente tecnológico tendrá un espacio destacado dentro de la feria. El Espacio Talks reunirá a conferencistas que abordarán temas estratégicos para el desarrollo empresarial, como inversiones, oportunidades de negocios, inteligencia artificial, transformación digital, reforma tributaria brasileña e Industria 4.0.

También se desarrollarán conversaciones sobre liderazgo, talento humano, experiencia del cliente, economía circular y sostenibilidad, cuestiones que forman parte de los desafíos actuales de las empresas y de sus procesos de adaptación a nuevos modelos de negocios.

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La innovación también estará presente en los servicios para los participantes mediante “Tere”, un asistente virtual inspirado en el tereré que funcionará las 24 horas y estará disponible en varios idiomas. A través de WhatsApp y de la página web, la herramienta proporcionará información sobre la feria, hospedaje, accesos y otras actividades del Paraguay Business Week.

Infraestructura e impacto en Alto Paraná

Para recibir a expositores, empresarios y visitantes, la organización dispondrá de aproximadamente 5.000 metros cuadrados de carpas climatizadas, además de espacios destinados a exposiciones y encuentros comerciales. La infraestructura contará también con un restaurante con capacidad para atender a unas 3.000 personas por día, en respuesta al movimiento previsto durante las tres jornadas.

Más allá de las operaciones comerciales, la Expo tendrá una repercusión en la actividad económica de la zona. La organización estima que el movimiento generado por el evento tendrá un impacto cercano a los US$ 10 millones en la economía local, considerando las distintas actividades y los servicios vinculados con su realización.

La apertura oficial está prevista para este miércoles 11 de noviembre, a las 09:00, en el Centro TASK del PTI, en Hernandarias. Las entradas generales tendrán un costo de G. 60.000 por los tres días, mientras que el acceso a las ruedas de negocios será de G. 240.000.

Con una convocatoria internacional, una agenda enfocada en innovación y espacios destinados a generar conexiones comerciales, la Expo Paraguay Brasil buscará convertir durante tres días a Alto Paraná en un punto de encuentro para empresas, compradores e inversores interesados en ampliar sus negocios en la región.