El informe del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) destaca que el sector maquilador no solo impulsa las exportaciones, sino que también se consolida como generador de empleos.

Al cierre de octubre, los envíos de manufacturas bajo el Régimen de Maquila sumaron US$ 1.299 millones, lo que representa un incremento del 23,48% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzaron US$ 1.052 millones.

Solamente durante octubre, las exportaciones llegaron a US$ 151 millones, el mayor valor mensual registrado en lo que va del año. También se destacaron agosto y septiembre, con envíos por US$ 150 millones y US$ 139 millones, respectivamente. Además, durante octubre se registraron 6.404 operaciones de autorización.

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Javier Viveros, viceministro de Industria, mencionó que uno de cada US$ 4 exportados de forma industrializada en Paraguay pertenece a ese régimen. Según indicó, esto demuestra la estabilidad y la confianza que tiene este sector entre los inversionistas.

Rubros exportados

En cuanto a los rubros exportados hasta el décimo mes del año, se destacan las autopartes, confecciones, bebidas y líquidos alcohólicos, y manufacturas de aluminio, que concentraron el 69% de los envíos. También sobresalen los productos químico-farmacéuticos, plásticos y sus manufacturas, alimentos para mascotas, entre otros.

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Entre los principales destinos, el 75% de las exportaciones tuvo como compradores a países del Mercosur, principalmente Brasil y Argentina. Asimismo, las manufacturas paraguayas llegaron a otros mercados como Países Bajos, Estados Unidos, Bolivia, Chile y Uruguay.

Generación de empleo

El régimen registra actualmente 36.582 empleos vinculados a las industrias maquiladoras, lo que representa un crecimiento interanual del 3%. El 71% de estos puestos de trabajo se concentra en los sectores de confecciones, autopartes, servicios intangibles, plásticos y productos químico-farmacéuticos.

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Además, las mujeres ocupan el 45% de los empleos del sector, de acuerdo con el informe.

En cuanto a la distribución territorial, el 91% de las empresas con programas de maquila aprobados está instalado en los departamentos de Alto Paraná, Central, Capital y Amambay.

“Estamos buscando que este régimen pueda llegar a otros departamentos que todavía no tienen esta actividad tan desarrollada”, destacó al respecto el viceministro.