Durante años, invertir en salud significaba comprar un tomógrafo nuevo, ampliar un laboratorio o sumar camas de terapia. Hoy el capital sigue llegando a la infraestructura, y también hacia otro destino: los sistemas que conectan esos equipos siguen cada medicamento hasta el paciente y convierten la atención en información.

El sector de la salud en Paraguay atraviesa una transformación empujada por cambios demográficos, pacientes más exigentes y un marco institucional en evolución. La actividad dejó atrás una lógica centrada en la oferta de servicios para avanzar hacia un modelo que exige mejores resultados, mayor acceso y estándares de calidad más altos.

Tres motores del cambio

Renato Pomata, director comercial de Mambo Business Technology, identifica tres motores de ese cambio:

Aumento de la expectativa de vida y de las enfermedades crónicas.

Paciente más informado, que compara alternativas y demanda mejores prestaciones.

Profesionalización institucional, con una autoridad sanitaria regulatoria de mayor autonomía técnica.

“La pandemia aceleró todo”, dice. La emergencia –sostiene– obligó a decidir más rápido, a trabajar con información confiable y a coordinar mejor entre el sector público y el privado. También dejó en evidencia las principales debilidades del sistema.

Del equipo a la integración

La inversión en infraestructura sanitaria se mantuvo firme, sobre todo en diagnóstico por imágenes, laboratorios, cuidados críticos, logística especializada y sistemas de gestión.

Para Pomata, sin embargo, lo relevante no es solo el volumen de recursos, sino hacia dónde se orienta ese capital.

“El dinero ya no se concentra únicamente en adquirir equipamiento, sino en integrar capacidades. La cadena de frío, la trazabilidad, la historia clínica electrónica y los sistemas para administrar tratamientos complejos ganan peso”. Es un cambio cualitativo en la forma de organizar y prestar los servicios de salud.

La digitalización como infraestructura

Para el ejecutivo, la tecnología dejó de ser una opción. Hoy es infraestructura básica del sistema sanitario, por su capacidad para mejorar la gestión, optimizar recursos y elevar la calidad de atención.

Su aporte se concentra en tres frentes, sostiene. La trazabilidad permite saber qué productos se compran, a qué precio, dónde están y a qué pacientes llegan. La gestión basada en datos ayuda a anticipar la demanda, planificar compras y reducir los quiebres de stock. El tercer frente es el apoyo a las decisiones clínicas.

“La inteligencia artificial tendrá un papel creciente en la productividad del sistema, pero con una condición previa: información ordenada, confiable e interoperable”, sostiene. Sin esa base, advierte, estas herramientas pueden amplificar los problemas existentes en lugar de resolverlos.

Medicina de precisión

La sofisticación también alcanza a las especialidades disponibles en el país. Ganan protagonismo la oncología de precisión, la hematología, la inmunología, las enfermedades raras y el abordaje integral de patologías crónicas como la diabetes y la obesidad.

En el horizonte aparecen las terapias avanzadas, entre ellas las génicas y celulares, que hasta hace pocos años parecían lejanas para un mercado como el paraguayo. Su llegada dependerá de que las capacidades regulatorias, clínicas y financieras avancen al mismo ritmo que la ciencia.

Los resultados ya se ven, comenta Pomata: “Diagnósticos más tempranos y precisos, acceso local a ciertos tratamientos y mejor continuidad en la atención. En el cáncer o las enfermedades raras, llegar a tiempo al diagnóstico correcto puede cambiar el pronóstico”.

La deuda de la equidad

Pomata reconoce, sin embargo, una deuda pendiente: los beneficios de la innovación no deberían depender del lugar donde vive el paciente ni de su cobertura médica.

Para saldarla, plantea cuatro desafíos. Primero, agilizar los tiempos regulatorios, con la posibilidad de apoyarse en evaluaciones de agencias internacionales de referencia sin resignar soberanía sanitaria.

Segundo, fortalecer la evaluación de tecnologías sanitarias con criterios técnicos, transparentes y previsibles para decidir qué innovaciones incorporar.

Tercero, construir mecanismos de financiamiento sostenibles, porque el acceso todavía responde muchas veces a situaciones reactivas y poco planificadas.

Cuarto, formar talento y fortalecer las capacidades institucionales en todos los sectores.

Inversiones privadas

La demanda de servicios privados sigue creciendo, impulsada por una clase media que prioriza la salud y busca reducir los tiempos de espera.

Paraguay ofrece oportunidades apoyadas en su estabilidad macroeconómica, un mercado de servicios especializados todavía en desarrollo y espacio para la colaboración público-privada.

De cara a los próximos años, Pomata proyecta inversiones en tres áreas: capacidades para terapias de alta complejidad, con logística especializada, diagnóstico avanzado y centros de referencia; transformación digital con trazabilidad de punta a punta; y formación de talento junto con la profesionalización de la gestión.

“El desafío será articular esas inversiones en una estrategia de largo plazo, capaz de aprovechar los avances científicos sin perder de vista la sostenibilidad económica del sistema”, finaliza el ejecutivo de Mambo.