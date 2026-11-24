La Superintendencia de Valores (SIV) del Banco Central del Paraguay dispuso que los clientes de Ueno Casa de Bolsa ya pueden solicitar el traslado de sus inversiones a otras entidades del mercado bursátil. La medida busca garantizar que los inversionistas puedan continuar administrando sus carteras a través de otra intermediaria, indicó el superintendente Rodrigo Ruiz.

De acuerdo con la Resolución SV.SG. N.º 0018/2026, se instruye a la Caja de Valores del Paraguay (Cavapy) para realizar el traslado de las cuentas de cada cliente hacia otra entidad depositante receptora, sin necesidad de intervención de Ueno Casa de Bolsa, precisó el superintendente.

En cuanto al procedimiento, indicó que el inversionista debe acudir a la Casa de Bolsa con la que desea operar y solicitar la transferencia de sus valores. Quienes ya tengan una cuenta habilitada en otra intermediaria podrán pedir directamente a esa entidad que tramite el traslado ante Cavapy o en caso contrario, podrán abrir una nueva cuenta en la firma que elijan.

Desde Cavapy recomiendan utilizar una cuenta existente en otra casa de bolsa, cuando esté disponible, para agilizar las gestiones. También advierten que las transferencias no serán automáticas, debido a que cada operación requiere verificaciones de identidad y comprobaciones sobre la titularidad de las respectivas carteras.

Ruiz explicó también que el caso de Ueno Casa de Bolsa no pasa por el balance de exclusión, un mecanismo dirigido exclusivamente al sector bancario, es decir, a Ueno Bank.

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Ueno Casa de Bolsa con suspensión temporal

Por otra parte, aclaró que tanto Ueno Casa de Bolsa como Ueno Administradora de Fondos se encuentran actualmente suspendidas por la Superintendencia de Valores, ya que ambas manifestaron no tener capacidad operativa para seguir funcionando, por lo que se adoptó la suspensión temporal de todas sus operaciones como medida de salvaguarda.

Según detalló, la imposibilidad operativa se debe a que ambas entidades trabajaban mayormente en plataformas tecnológicas y digitales integradas con Ueno Bank, afectadas tras la intervención. Posteriormente, el allanamiento e incautación realizados por la Fiscalía, en el que se retiraron documentos y equipamientos, terminaron por impedir su funcionamiento.

Además, aseguró que el mercado sigue operando pese a la conmoción por el caso Ueno. Dijo que desde el primer día del proceso de resolución de Ueno Bank se adoptó medidas para proteger a los inversionistas y garantizar el funcionamiento del mercado.