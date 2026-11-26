Paraguay sabe sentarse a la mesa. Lo que le cuesta es levantarse de ella con algo concreto. En los últimos años se multiplicaron los foros, consejos y mesas de trabajo entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, pero los resultados no crecieron al mismo ritmo.

Hugo Cáceres, director ejecutivo de la Asociación Horizonte Positivo Paraguay, resume el diagnóstico en una frase: “Necesitamos pasar de las mesas de diálogo a las mesas de resultados”.

Su planteamiento es claro. Sumar espacios de conversación no garantiza avances si no hay compromisos definidos, responsables identificados y mecanismos para evaluar lo hecho. La salida, a su criterio, es una agenda compartida: el Estado aporta su capacidad regulatoria; el sector privado, inversión y conocimiento técnico; la sociedad civil, propuestas y seguimiento.

El modelo Senacsa

“No hace falta mirar afuera para encontrar un caso que funcionó”, reflexiona. Cáceres cita al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), cuya cooperación con productores y empresas fortaleció la sanidad animal y los procesos de certificación, y abrió mercados internacionales exigentes a la carne paraguaya.

Ese esquema, sostiene, puede replicarse en áreas sensibles como las compras públicas de medicamentos. Allí, el conocimiento técnico privado ayudaría a mejorar adquisiciones, controles, transparencia y eficiencia, sin desplazar las responsabilidades ni las decisiones que le corresponden al Estado.

Tres condiciones para crecer

En el plano económico, Cáceres identifica tres pilares: confianza institucional, sostenibilidad fiscal y productividad.

El primero es el que más se resiente cuando falla. Seguridad jurídica, instituciones independientes y controles efectivos son condiciones indispensables para atraer inversiones. La reciente coyuntura financiera, advierte, volvió a exponer debilidades que se creían superadas. Cuando las reglas dejan de ser previsibles, las empresas postergan decisiones de inversión y sube el costo de hacer negocios.

En lo fiscal, destaca la propuesta técnica del Foro Multisectorial para racionalizar unos US$ 670 millones del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, con una reducción estimada del déficit equivalente a un punto del PIB. La cifra cobra peso en contexto: el proyecto remitido por el Ejecutivo ronda los US$ 25.700 millones y proyecta un déficit de hasta 3,9% del PIB.

Para Cáceres, la iniciativa demuestra que empresas y sociedad civil pueden aportar alternativas concretas para administrar mejor los recursos públicos, más allá de señalar problemas.

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El tercer pilar es la productividad, y ahí la brecha es elocuente. “Según datos expuestos por Roberto Artavia, exrector del Incae, Paraguay genera alrededor de US$ 18.275 por trabajador, frente a US$ 39.800 en Chile: menos de la mitad. Cerrar esa distancia exige fortalecer capacidades productivas, incorporar tecnología y crear condiciones para que salarios e ingresos crezcan de forma sostenible”, afirma el director.

Menos ventanillas, más inversión

Entre las oportunidades de corto plazo, Cáceres apunta a la implementación efectiva del Registro Unificado Nacional (RUN), que integra Catastro y Registros Públicos. “Una propiedad bien identificada y registrada ofrece seguridad jurídica, facilita el acceso al crédito y reduce barreras a la inversión, tanto para las familias como para las empresas”.

La otra prioridad es la gestión municipal, con Asunción a la cabeza, propone Cáceres: “Revisar procedimientos, eliminar requisitos innecesarios y digitalizar los trámites que sí son indispensables”.

“Para las mipymes, cada visita a una oficina pública, cada documento adicional y cada demora se traducen en costo operativo”. Por eso advierte: “La transformación digital no puede limitarse a mudar la burocracia del papel a la pantalla. El objetivo es simplificar y medir cuánto tiempo y dinero ahorran ciudadanos y empresas”.

Cuatro reglas para una mesa de resultados

Cáceres también cuestiona una expectativa arraigada: que una autoridad fuerte resuelva por sí sola los problemas del país. Educación, empleo y transformación productiva exigen coordinación y continuidad entre sectores.

Para que la cooperación no termine en reuniones y declaraciones, propone que cada mesa de resultados cuente con cuatro elementos: un problema claramente definido, una meta medible, responsables identificados y un plazo de cumplimiento. A eso suma la publicación periódica de los avances, para garantizar transparencia y seguimiento ciudadano.

El empleo juvenil sirve de ejemplo. Las empresas identifican las competencias que demanda el mercado y los centros de formación público-privados adaptan sus programas. El éxito no se mide por la cantidad de jóvenes certificados, sino por cuántos consiguen un empleo formal y mejoran sus ingresos.

La misma lógica podría aplicarse al transporte público, al servicio civil y a la simplificación de trámites, con pocas iniciativas priorizadas y resultados verificables en doce meses.

Paraguay 2040

A más largo plazo, Cáceres propone construir una visión compartida del país hacia 2040, con empresarios, trabajadores, jóvenes, académicos, organizaciones sociales y autoridades. La meta no es la unanimidad, sino fijar prioridades nacionales capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno.