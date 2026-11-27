Familiar Casa de Bolsa realizó el Outlook 2027 para compartir las perspectivas económicas y financieras que marcarán el próximo año.

Durante el encuentro, brindaron herramientas de análisis para la toma de decisiones de inversión y financiamiento.

El encuentro contó con la participación de Rodolfo Gauto, presidente de Familiar Casa de Bolsa; Robert Soto, director de Inversiones y Finanzas Corporativas; Iván Krauer, gerente financiero; y César Barreto, director de Banco Familiar, como speaker invitado.

Durante la jornada se abordaron las principales variables que podrían incidir en el comportamiento de los mercados durante 2027, entre ellas la política monetaria de Estados Unidos y Paraguay, la evolución del tipo de cambio, las tasas de interés en guaraníes y dólares, y el riesgo crediticio.

Tasas de interés elevadas y nuevas oportunidades de inversión

Uno de los principales puntos del análisis fue la expectativa de que las tasas de interés se mantengan elevadas durante 2027, tanto en el mercado local como en el internacional.

En este contexto, los instrumentos de corto plazo podrían representar oportunidades atractivas para los inversionistas, mientras que las inversiones de largo plazo requerirán una evaluación más cuidadosa ante posibles variaciones en las tasas y su impacto en el precio de los activos.

En cuanto al comportamiento del dólar, las perspectivas apuntan a una tendencia alcista moderada, condicionada por los flujos de divisas, la evolución de las exportaciones, la inversión extranjera y las condiciones financieras internacionales.

La calidad y la diversificación como pilares de inversión

En un escenario de mayor exigencia por parte del mercado, Familiar Casa de Bolsa destacó la importancia de priorizar la calidad crediticia, la solidez y la transparencia de los emisores por encima de la búsqueda exclusiva de mayores rendimientos.

Asimismo, se resaltó la relevancia de diversificar las inversiones entre monedas, plazos y emisores, considerando el perfil, los objetivos financieros y las necesidades de cada inversionista.

Para las empresas, el análisis puso énfasis en la planificación del financiamiento, la adecuada gestión de monedas y plazos, la transparencia y las buenas prácticas de gobierno corporativo como factores que contribuyen al acceso a mejores condiciones de financiamiento.

Innovación para acercar las inversiones a más personas

En el marco del Outlook 2027, Familiar Casa de Bolsa también presentó su nueva aplicación móvil, una herramienta que busca facilitar el acceso a productos de inversión y brindar mayor autonomía a sus clientes, acompañándolos en el cumplimiento de sus objetivos financieros.

La app permite realizar el registro de manera digital, explorar alternativas de inversión como fondos mutuos, bonos y CDA, realizar simulaciones, programar inversiones mensuales y consultar la evolución del portafolio en guaraníes y dólares directamente desde el celular.

“Con esta nueva aplicación buscamos hacer más accesibles nuestros productos de inversión, así como nuestra gestión y asesoría. Vamos a combinar autogestión intuitiva con fácil acceso a oportunidades recomendadas por nuestros asesores, de acuerdo con el perfil de cada inversor”, señaló Rodolfo Gauto, presidente de Familiar Casa de Bolsa.

Una mirada estratégica hacia 2027

A través de estas iniciativas, Familiar Casa de Bolsa reafirma su compromiso de acercar información de valor, análisis especializado y soluciones financieras que acompañen a las personas y empresas en sus proyectos de crecimiento.

Con el respaldo de Banco Familiar, la entidad continúa contribuyendo al desarrollo del mercado de valores paraguayo, facilitando el acceso a nuevas oportunidades y promoviendo una cultura de inversión basada en la solidez, la transparencia, la innovación y la gestión profesional.