Un hotel independiente tiene algo que ninguna cadena puede copiar: nombre propio, historia y un dueño que conoce a sus huéspedes. Casi siempre tiene también un punto débil: le faltan herramientas comerciales, tecnología y escala para competir. En esa brecha, entre la identidad y la profesionalización, Josefina Otero Rey encontró su negocio.

Al frente de Noddo Hotels desde agosto de 2024, la ejecutiva impulsa un modelo que administra, optimiza y comercializa hoteles independientes sin borrarles la personalidad.

2026, el año del salto

2026 marcó la expansión. En septiembre, Noddo Hotels llegó a seis hoteles bajo gestión en Paraguay, con 174 habitaciones y unidades, y una cartera de activos que supera los US$ 15 millones.

La estructura central es compacta: 10 personas. Pero su gestión alcanza, de forma indirecta, a más de 130 trabajadores que integran los equipos de cada establecimiento.

“Crecer obligó a ampliar capacidades internas y a diseñar una metodología flexible, capaz de adaptarse a hoteles de distintos tamaños y públicos. La propuesta combina herramientas comerciales, tecnología y experiencia operativa, con una condición innegociable: cada hotel debe seguir siendo reconocible”, comparte Otero.

Dudar y decidir

“El cambio más difícil no fue operativo, sino personal”. Para Otero Rey, el mayor desafío fue dejar la relación de dependencia y asumir el rol de empresaria. Aun con una larga trayectoria en el rubro, emprender le exigió flexibilidad, apertura y rapidez para decidir en un entorno cambiante.

Admite que en los primeros proyectos llegó a dudar de su propio criterio. La experiencia acumulada le dio confianza y le permitió leer mejor las necesidades de cada establecimiento.

“La formación académica entrega herramientas para analizar problemas; la experiencia enseña cómo cada decisión repercute en la operación. Un ejemplo: algo tan técnico como fijar una tarifa puede cambiar el perfil de los huéspedes y lo que esperan del hotel”.

Saber decir que no

Entre sus logros, destaca haber convertido casi dos décadas de oficio en una empresa capaz de gestionar propuestas hoteleras muy distintas entre sí. Atribuye ese resultado a la confianza de los primeros propietarios que apostaron por el modelo y a un equipo con capacidades complementarias.

También aprendió a elegir. No todo hotel es una buena oportunidad, advierte. Para construir relaciones sostenibles, la clave es compartir una visión con el propietario y contar con las condiciones para ejecutarla.

La brecha que persiste

Sobre el liderazgo femenino, Otero Rey identifica una distancia clara: las mujeres tienen fuerte presencia en la operación hotelera, pero mucho menor en los espacios donde se deciden inversiones, expansiones y estrategias.

Los obstáculos, señala, son concretos: el acceso limitado a redes de negocios, el peso de las responsabilidades de cuidado y los prejuicios sobre la firmeza de una mujer a la hora de decidir.

Su consejo para quienes aspiran a liderar es directo: no esperar a sentirse completamente preparadas. La confianza, sostiene, no llega antes de actuar; se construye haciendo, decidiendo y asumiendo responsabilidades.