Al cierre de la segunda jornada, cuando en la mayoría de los congresos las butacas empiezan a vaciarse, el salón seguía lleno. Adriana Bandera lo notó enseguida. Era su primera vez en Paraguay y leyó la escena como un dato: las asistentes no habían venido solo para la foto, habían venido a llevarse algo.

El 2.º Encuentro Internacional Mujeres Protagonistas del Agro 2026 reunió el 16 y 17 de noviembre, en el Centro de Convenciones Paseo La Galería, a más de 700 mujeres de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

La agenda fue tan amplia como la cadena: producción, mercados, tecnología, liderazgo, empresas familiares, sostenibilidad, finanzas, creatividad y cooperación regional. El hilo conductor, la integración.

Tres voces del encuentro resumen hacia dónde se mueve el liderazgo femenino en los agronegocios de la región. Sus trayectorias son distintas, semillas, carne vacuna, granos e insumos, pero coinciden en un diagnóstico: el espacio ganado es real, y el camino que falta recorrer también.

“Producir bien ya no alcanza”

Es directora ejecutiva del Gremio Nacional de Semillas de Ecuador (Ecuasem) y fundadora de Banderas Consultoría. Lo primero que destacó fue la amplitud del programa.

A su criterio, el evento no se quedó en lo agroganadero. “Sumó gestión, comercio y competitividad, porque el agronegocio exige una visión integral: producir bien ya no alcanza si no se entiende el mercado”.

Desde el negocio semillero, Bandera ve avances concretos. Las mujeres ya no solo trabajan en el sector; cada vez más, deciden.

“En nuestro sector agrícola sí ha crecido. Ahora también estamos mujeres en toma de decisiones. Claro que nos falta un montón, pero creo que todo el recorrido que se viene haciendo ha fortalecido a la mujer y a los sectores”, señaló.

Pero marcó una línea clara. Los cargos, sostuvo, deben ganarse con preparación y resultados, no por género. “Considero que no solo se deben buscar espacios por ser mujer, sino por la capacidad que tenemos”.

De ahí su insistencia en la formación permanente como herramienta para competir en una actividad cada vez más exigente. En un negocio donde la genética, la regulación y el acceso a mercados definen la rentabilidad, actualizarse deja de ser un plus y pasa a ser una condición.

“Todas las mujeres tenemos la capacidad para ser protagonistas, pero siempre la educación y la formación serán nuestra mejor carta de presentación”, remarcó.

Otro de los bloques valorada por la ecuatoriana fue el de conquista de mercados internacionales, con las experiencias de Uruguay y Paraguay. Conocer cómo otros países abrieron destinos, explicó, ayuda a detectar oportunidades y a ganar competitividad. Para quien representa a la industria semillera de su país, mirar de cerca cómo los vecinos ganaron destinos es aprendizaje directo.

Cuidar lo construido y hacerlo crecer”

Llegó desde Bolivia con una historia que mezcla legado y escala. Es propietaria de Cabaña Villa Cariño, preside Crea Raíces en Bolivia, integra el directorio de Asocebu Filial Beni y ocupa la vicepresidencia de Asocebu Mujer.

El negocio familiar arrancó en 1980, cuando su padre empezó a hacer agricultura en Santa Cruz de la Sierra. Después llegó la ganadería, primero en la provincia de Guarayos y luego en el departamento del Beni, hoy el corazón de la cría.

La empresa juega en varias etapas de la cadena cárnica. Cría en Beni; recría, engorde y confinamiento en Santa Cruz. Esa integración le permite controlar distintos momentos del proceso y conectarse con los mercados internacionales a través de la cadena exportadora de carne.

Como segunda generación, su desafío es doble. “Cuidar lo construido y hacerlo crecer. Eso implica sumar ideas nuevas para mejorar la productividad, ampliar oportunidades comerciales y adaptarse a una ganadería que cambia rápido. La continuidad, en su caso, no es solo heredar campos y hacienda: es sostener un modelo que pasó de la agricultura a la ganadería y de una provincia a dos departamentos”.

Liderazgo con impacto social

Desde los espacios gremiales que encabeza, Julio Marchetti impulsa iniciativas para fortalecer la participación femenina y llevar acciones de bienestar a comunidades rurales vulnerables. Uno de los proyectos apunta a provincias y comunidades alejadas, con foco en salud y acceso a recursos básicos.

Para la productora, ahí está una de las caras menos visibles del liderazgo femenino: la capacidad de generar redes y llevar adelante acciones que van más allá del resultado de cada empresa. La participación gremial, en esa lógica, multiplica lo que una sola firma podría hacer.

“Es hermoso ver cómo estamos fusionando las mujeres de distintos países con un mismo sentir, con el amor por el campo, cómo nos unen los agronegocios”, expresó.

A su juicio, encuentros de este tipo consolidan a Paraguay como nodo regional y abren relaciones nuevas entre productoras, empresas e instituciones. Para un país que se presenta como plataforma agroexportadora, tejer este tipo de redes también es posicionamiento.

Para Julio Marchetti, el protagonismo de la mujer en el campo no es nuevo. Lo nuevo es que se vea. “Detrás de cualquier estancia, de cualquier negocio familiar, siempre ha estado el sostén de una mujer, de una madre, de una hija, de una esposa”, reflexionó.

El paso que viene, según ella, es convertir ese aporte silencioso en participación activa: mujeres al frente de empresas, en directorios y en gerencias.

Yo también puedo hacer eso”

La historia de Carla, representante de Mato Grosso do Sul, Brasil, arranca en una pequeña estancia donde su padre tenía ganadería de leche.

De ahí salió a construir una carrera que la llevó a un doctorado en Agronomía en Estados Unidos y a trabajar en una empresa multinacional. Hoy es conferencista, escritora y mentora, y conduce la iniciativa Ellas Lideran el Agro, enfocada en el desarrollo profesional de mujeres de toda la cadena agropecuaria.

También forma parte de una empresa familiar del sector. Ciarama, que en noviembre cumple 40 años, nació como emprendimiento de su suegro y su hermano. Comercializa insumos y maquinaria agrícola y produce granos, principalmente soja y maíz.

El campo atraviesa también la crianza de sus hijos. Junto a su marido, los acerca desde chicos a las tareas productivas para que entiendan de dónde vienen los alimentos y qué hay detrás de una semilla que se convierte en cosecha.

El efecto espejo

Ellas Lideran el Agro busca acompañar a mujeres del sector, potenciar sus capacidades y mostrar que hay muchos caminos para crecer profesionalmente.

Aquino reconoció el rol de Jacqueline Mesomo, impulsora

del encuentro desde Grupo Senda, a quien definió como alguien con capacidad para reunir, conectar y abrir oportunidades para otras. Esa vocación, explicó, se refleja en el crecimiento de Protagonistas del Agro, que en su segunda edición ya convoca a mujeres de varios países y de toda la cadena.

Escuchar a otras, sostuvo, vuelve cercanas metas que parecían lejanas. “Cuando yo veo que vos podés hacer una entrevista, subir a una plenaria y hablar, pienso: yo también puedo hacer eso. Cada mujer que conquista un espacio anima a otras a intentarlo, eso es transformar experiencias individuales en oportunidades colectivas”.

Animarse, pero preparadas

A las mujeres que todavía dudan antes de asumir un desafío, Aquino les dejó un mensaje directo: “no hace falta esperar a sentirse cien por ciento listas para dar el primer paso”.

“Pero animarse no es improvisar”.

Capacitación, aprendizaje continuo y disposición para servir y aportar son, para ella, lo que permite aprovechar las oportunidades cuando llegan.

Es el mismo punto donde coinciden las tres. En semillas, en ganadería o en granos, el lugar en la mesa se gana con formación y cada vez hay más mujeres dispuestas a ganárselo.