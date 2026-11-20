El inversionista llega con el capital, el proyecto definido y el pasaporte en la mano. En la ventanilla del banco se dice que eso no alcanza. Antes de mover un solo dólar en el sistema financiero, deberá demostrar quién es, a qué se dedica y de dónde viene su dinero.

La llegada de capital extranjero exige superar ese paso. Abrir una cuenta bancaria en Paraguay requiere dos bloques de documentación: los que acreditan la identidad del inversionista y los que prueban el origen lícito de los fondos.

Según Marta Vara, CEO de 5 Flags Capital, ambos requisitos responden a las normas de prevención del lavado de dinero y alcanzan por igual a clientes nacionales y extranjeros.

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La cédula es el primer muro

La principal traba que identifica Vara es la exigencia práctica de contar con residencia temporal o permanente y cédula paraguaya. La normativa no la establece como condición obligatoria, pero los bancos hoy no suelen habilitar cuentas solo con pasaporte.

La especialista recuerda que la Ley Nº 1015/1997 y la Resolución Nº 70/2019 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contemplan la identificación de clientes no residentes mediante pasaporte, con una debida diligencia reforzada. Es decir, una verificación más profunda del origen de los fondos y del propósito de la cuenta.

Pablo Álamo, Ph.D., consultor en Empresa Familiar y Gobierno Corporativo de NLG Family Business Consulting, matiza el diagnóstico: la exigencia de residencia o cédula depende de cada entidad y del tipo de cuenta. Por eso recomienda consultar antes las condiciones del banco elegido y regularizar la situación migratoria si se proyecta una actividad económica permanente en el país.

Qué mira el banco

Para Álamo, el primer paso es entender qué busca la entidad al evaluar una solicitud. Además de la identidad, necesita conocer la actividad económica del solicitante, su patrimonio y la procedencia del capital.

Entre los requisitos habituales figuran el pasaporte vigente, un comprobante de domicilio, información sobre la actividad y documentos que respalden el origen de los fondos.

Cuando interviene una sociedad, se suman la documentación societaria y la identificación de los beneficiarios finales, las personas físicas que ejercen el control. Si la inversión se canaliza mediante una empresa paraguaya, el expediente incluye el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y los documentos de constitución inscriptos.

Vara ilustra el caso con una persona física residente en España: el respaldo puede incluir la declaración del IRPF, contratos laborales, nóminas y extractos bancarios. Una empresa agrega la escritura de constitución, la información sobre titularidad real y estructura jurídica, balances, el impuesto de sociedades y, cuando corresponda, facturas que justifiquen las operaciones. Los documentos públicos extranjeros deben presentarse apostillados y, si hace falta, traducidos al español.

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Operar como persona física o como empresa cambia el volumen del expediente. Una sociedad sin historial en Paraguay deberá presentar su documentación jurídica completa y demostrar que sus movimientos financieros son coherentes con su actividad.

El dinero con trazabilidad

Álamo aclara que estos requisitos no son una barrera dirigida a los extranjeros. El inversionista debe probar que el dinero le pertenece, que su origen es legítimo y que existe coherencia entre los fondos, su actividad y su patrimonio.

Contratos de venta de inmuebles o empresas, balances, declaraciones tributarias y estados de cuenta permiten reconstruir el recorrido del capital. Las explicaciones verbales no sustituyen el respaldo documental.

Los bancos están supervisados por el Banco Central del Paraguay y tienen obligaciones de prevención y reporte ante la Seprelad. Paraguay mantiene una economía abierta, sin restricciones generales al movimiento de capitales, pero cada operación debe encajar con el perfil económico del cliente.

Pasos para sortear la burocracia

Otro obstáculo es el tiempo. Las respuestas de los departamentos de cumplimiento pueden extenderse un mes o más. Para Vara, muchas observaciones nacen del desconocimiento de documentos electrónicos usados en otros países, como los certificados españoles con códigos de verificación digital.

Su propuesta apunta a cuatro frentes:

Capacitar a los equipos bancarios en documentación internacional.

Incorporar inteligencia artificial para revisar expedientes.

Habilitar aperturas digitales.

Aplicar controles diferenciados, según el nivel de riesgo.

Álamo aconseja no pretender cerrar el trámite en pocas horas, ya que pueden requerirse verificaciones adicionales, sobre todo ante estructuras empresariales complejas.

Expediente antes de la inversión

La recomendación de ambos especialistas es la misma: reunir toda la documentación por anticipado, apostillarla y traducirla cuando corresponda. Ordenar los antecedentes financieros antes de iniciar el trámite evita observaciones y pedidos adicionales.

Una cuenta local permite operar en guaraníes o dólares, realizar pagos nacionales y cubrir impuestos y gastos vinculados, por ejemplo, a inversiones inmobiliarias.

Vara considera que Paraguay puede facilitar la llegada de capital extranjero sin debilitar sus controles. La clave, sostiene, está en verificar la identidad, documentar el origen del dinero y aplicar procedimientos proporcionales al riesgo.