Paraguay consolida envíos de carne: exportación crece en volumen y en facturación

El reciente reporte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) muestra que las exportaciones de carne han registrado una tendencia sostenida al alza, con un crecimiento notable, tanto en volumen como en facturación.

02 de septiembre de 2025 - 10:04
La exportación de carne bovina está generando record en divisas, según informe de Senacsa

El sector cárnico paraguayo atraviesa un buen momento a nivel de exportación, con aperturas de nuevos mercados, auditorías en puerta y visitas de importadores interesados en la proteína roja del país.

El boletín de agosto del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), dado a conocer ayer, lunes, muestra que Paraguay exportó 247.577 toneladas hasta agosto, lo que consolida el mejor desempeño de Paraguay en años.

Este resultado representa un crecimiento del 11% respecto al 2024, con un incremento de 25.980 toneladas en comparación con las 221.597 toneladas exportadas en el mismo periodo del año pasado.

Divisas por exportación de carne

En cuanto a la generación de divisas, las exportaciones de carne bovina hasta agosto alcanzaron un valor total de US$ 1.425 millones, consolidándose como el mejor desempeño registrado frente al 2024, cuando el valor fue de US$ 1.075 millones.

Esto significó un incremento del 32%, equivalente a más de US$ 349 millones.

El precio promedio de exportación, en tanto, fue de US$ 5.755 por tonelada, superior al de 2024, que se ubicó en US$ 4.851.

Entre enero y diciembre de 2024, Paraguay exportó carne bovina a diversos destinos internacionales.

Chile sigue siendo el principal mercado de la carne paraguaya.

Mercados de la carne paraguaya

Chile se posicionó como el principal mercado, con 77.265 toneladas exportadas y un ingreso de US$ 464 millones. Taiwán ocupó el segundo lugar, con 33.312 toneladas y un valor de US$ 200 millones.

Por su parte, Israel fue el tercer mayor destino, con 25.689 toneladas y un ingreso de US$ 151 millones. En tanto, Estados Unidos ocupó el cuarto lugar con 22.814 toneladas exportadas, que generaron US$ 126 millones.

