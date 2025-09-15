Brangus y Brahman se preparan para sus exposiciones ganaderas

Este lunes, en sus respectivas instalaciones, ubicadas en la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman (APCB) y la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) anunciaron el calendario de sus exposiciones ganaderas.

En el caso de la Brangus Paraguay, alista su Expo Nacional de Primavera 2025, a realizarse del 17 al 22 de septiembre. Como gran estreno se llevará a cabo la Feria de Vientres Brangus, ofreciendo a productores más de 500 hembras desmamantes, vaquillas y preñadas, consolidando la exposición como un escenario estratégico de negocios ganaderos.

José Chagra, presidente de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) mencionó que estos animales son esenciales para la renovación y mejora genética del rodeo, asegurando mayor rendimiento reproductivo y calidad en los futuros terneros. La feria se convierte así en un espacio estratégico donde los productores pueden invertir en genética de élite y optimizar la productividad de sus explotaciones.

650 animales en pista

Añadió que la calidad de los animales en exposición es realmente sobresaliente. Este año, se presentarán más de 650 animales, entre ejemplares de bozal, junior, campo y vientres. Todos cuidadosamente seleccionados para garantizar productividad, eficiencia y genética de élite para los productores. “Esto confirma que el Brangus sigue siendo una herramienta estratégica para avanzar en genética, calidad y cantidad en los rodeos paraguayos”, agregó.

La Nacional de Primavera Brangus 2025 representa un escenario estratégico para la adquisición de reproductores de alta calidad, fortaleciendo la genética y la productividad del rodeo paraguayo. La exposición funciona como una vitrina de excelencia, donde productores pueden acceder a ejemplares que marcan el estándar de la raza y promueven la innovación en los sistemas productivos del país.

Brahman de corral

Entre tanto, la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman (APCB) anunció la realización de Brahman de Corral 2025, que se llevará a cabo del 19 al 22 de septiembre en el recinto ferial de El Rodeo S.A.

Las actividades arrancan el viernes 19 con el ingreso de animales, mientras el lunes 22 a las 09: 00 horas el inicio de juzgamiento a cargo de Juan Carlos Ferrario. El remate será el mismo día a las 20:00 horas.

