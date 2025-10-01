Frutika: sembrando innovación, cosechando éxito

Durante la visita, Cristina Kress, CEO del Grupo Kress, comentó que Frutika mantuvo un crecimiento sostenido desde 2019, tras la caída del mercado previa a la pandemia de COVID-19.

“El mercado se siente un poco resentido, pero desde este año ya hay crecimiento; el PIB va mejorando y eso se refleja en nuestro sector”, señaló.

El grupo enfrenta desafíos en distribución, pero mantiene una base sólida de operaciones y apuesta a la innovación. Kress detalló que parte de su estrategia incluye viajes internacionales para recoger ideas y adaptarlas a los mercados locales y regionales. Además, Frutika planea relanzar productos que antes no tuvieron éxito, aprovechando la mayor apertura de los consumidores, incluyendo sabores tradicionales paraguayos en ediciones limitadas.

El Grupo Kress opera a través de tres empresas:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

• Kimex, responsable de la producción agrícola y frutícola, con cerca de 10.000 hectáreas de soja, maíz y canola, que abastecen tanto al mercado local como a la exportación.

• Frutika, centrada en productos terminados, jugos, néctares y concentrados de frutas.

• Kressburgo, una pequeña inmobiliaria que gestiona viviendas para colaboradores, ofreciendo soluciones habitacionales para su fuerza laboral.

Lea más: Diferencia entre jugos concentrados, nectares y bebidas

Kress comentó que de los 800 colaboradores, aproximadamente la mitad es local y la otra mitad proviene de otras regiones, incluidos 200 a 300 trabajadores contratados para la cosecha de frutas durante nueve meses del año. “Les construimos albergues tipo hotel para que puedan residir durante la temporada de cosecha, y así mantener un nivel de vida digno mientras trabajan”, señaló. Asimismo, destacó la importancia de invertir en educación para formar futuros emprendedores y colaboradores de la región.

El 10% que marca la diferencia

El crecimiento proyectado para Frutika en 2025 es del 10% con respecto a 2024. “La agricultura y fruticultura dependen del clima, por lo que los resultados de Kimex son más variables, pero Frutika mantiene un crecimiento más orgánico, apostando siempre entre 5 y 10% anual”, explicó Kress. Este crecimiento se verá impulsado por nuevos lanzamientos, como aguas saborizadas en distintos tamaños y envases, nuevos néctares, jugos y el puré de tomate Frutika, 100% nacional, en presentaciones de 500 gramos para competir con productos importados.

En cuanto a alianzas estratégicas, Kress destacó la cooperación con otras empresas paraguayas, como Fortín, que fortalecen la presencia de productos innovadores en el mercado y permiten marcar tendencias, ofreciendo sabores únicos de guayaba y pomelo en bebidas alcohólicas. También se enfocan en productos dirigidos a niños, con opciones sin azúcar agregada, y relanzamientos de categorías infantiles, apoyando la nutrición y la salud de los consumidores más jóvenes.

La proyección internacional también ocupa un lugar central en la estrategia de Frutika. Recientemente, participaron de Expo West en Estados Unidos, y son participantes habituales de la feria de Taiwán, con apoyo de Rediex y el embajador local. La empresa evalúa posibles mercados en España, Uruguay, Chile y Asia, buscando diversificar y asegurar presencia en países con alto potencial, aunque Europa y Estados Unidos presentan mercados saturados y muy competitivos.

De acuerdo a Kress, la empresa aporta aproximadamente US$ 1 millón al año al IPS, además de mantener una unidad de salud familiar con enfermeras y médicos. En educación, destina unos US$ 200.000 anuales a un colegio que recibe estudiantes de la región, contribuyendo con infraestructura, capacitación y becas, mientras mantiene una asociación sin fines de lucro abierta a donaciones.

2025: mayor producción de naranjas

Por su parte en términos de producción agrícola, Fernando Flor, gerente comercial general de Frutika, explicó que la empresa agrega hectáreas año a año y optimiza el rendimiento de las plantas de naranja, incrementando la producción por hectárea. Actualmente, Frutika comercializa entre 15 y 20% del mercado local de fruta fresca, mientras que casi la mitad del suministro local proviene de importaciones de Argentina. La empresa también compra a productores locales más pequeños para la elaboración de jugos, concentrados y productos terminados.

Flor señaló que entre las 7 variedades de naranja cultivadas se destaca la Valencia, Ombligo, Bonanza y Westin, seleccionadas según la temporada y el destino del producto, ya sea mercado fresco o industrial. Además, se producen guayabas, duraznos, entre otros frutos.

Detalló además, que el costo de producción por kilo de fruta se estima en 2.000 guaraníes, mientras que el precio de venta ronda entre 3.000 y 3.100 guaraníes por kilo. “El trabajo incluye desde la genética y la floración hasta el cuidado frente a plagas, hongos y bacterias durante la maduración de la fruta”, explicó, destacando la importancia de la calidad para sostener la competitividad frente a multinacionales en el mercado local.

Tras bambalinas: Frutika

El gerente comercial general, destacó que lo recolectado en el campo es procesado en el Packing House, donde las mejores frutas son seleccionadas para luego llegar a los puntos de venta en todo el país; esto representa casi la mitad de la producción anual. La otra mitad tiene como destino la industria, donde se producen jugos envasados en Tetra Pak de la marca Frutika, aceites esenciales, además de concentrados.

Lea más: Respeto al ecosistema, clave en la producción sustentable