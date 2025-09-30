Paraguay afianza su lugar en el top 10 de proveedores de carne a EE.UU.

Aunque aún con volúmenes modestos, la carne paraguaya se mantiene entre los diez principales proveedores y refuerza su perfil estratégico en el comercio global.

Larissa Barboza, analista senior de StoneX comentó que Estados Unidos es uno de los países que más produce y exporta carne. Su producto envía a destinos premium como Japón y la Unión Europea, países que ofrecen mejores precios, por lo que el complejo cárnico estadounidense necesita de vuelta importar para suplir su demanda interna.

En ese sentido, la profesional explicó que Australia como vendedor de carne a Estados Unidos, tiene una posición privilegiada al contar con un arancel menor que los demás de países de Sudamérica, donde Paraguay y Brasil competían por la cuota de terceros países (64.900 toneladas libres de arancel).

“Australia con la tarifa de 10% ingresa toda la carne que quiera a los Estados Unidos. En cambio, los demás competidores tienen reglas diferentes como Brasil que poseía una tarifa similar hasta completar el cupo de terceros países, una vez completadas las toneladas autorizadas la tarifa trepaba a 26,4%”, detalló.

Brasil trepó al primer lugar

En lo que refiere al ranking que más exportaron en el 2024, la analista explicó que Australia se ubicó en el primer lugar con una participación de 24%. Seguido por Canadá con el 22% y Brasil con 15%.

Según la analista, en mayo de este 2025, el liderazgo cambio y recayó en Brasil ya con la pre tarifa del 26,4%, de la tercera posición que se encontraba en el 2024 pasó a ubicarse este año en el primer lugar con un 27% de participación.

Paraguay gana espacio

Como punto resaltante, Barboza señaló el protagonismo de Paraguay, que el año anterior ocupó el noveno lugar en del mercado norteamericano. “La carne paraguaya integró en el año anterior el top 10 de proveedores que vendieron más carne a Estados Unidos y lo continua estando. No obstante, si miramos a nivel global la participación de Paraguay en el 2024 fue del 1% y este año del 3%. Otros países que tienen más participación como Nueva Zelanda, México y Canadá, todos tienen más del 10% del share”, enfatizó.

La profesional analizó que Paraguay tiene un “espacio realmente grande (como exportador)”, con posibilidad de mejor participación, aunque enfrenta todavía una gran limitante: su rebaño bovino y el nivel de faena que se procesa en el mes.

Limitante, el rebaño paraguayo

En ese contexto, dijo que Brasil maneja un volumen de faena con el que es complicado competir. En un mes industrializa la misma cantidad de cabezas que Paraguay realiza en todo el año.

“Cuando se observa esos volúmenes, uno se da cuenta de la diferencia de esas proporciones. Sin embargo, no le resta importancia a la participación de Paraguay tanto como ‘player estratégico’ como uno de los principales exportadores de carne a nivel global. No es un tema menor que se ubique en el top 10”, destacó Barboza.

Nuevas oportunidades

Sin embargo, la menor competitividad de Brasil abre nuevas oportunidades para que Paraguay amplíe su participación.

Subrayó ya en el primer mes del año, Brasil completó la cuota de terceros países, al agregarle un sobreimpuesto del 50% sobre lo que ya contaba (26,4%). El nuevo arancel que debía abonar para estar en el mercado estadounidense es del 76,4% que “hace inviable” que compita en dicho mercado.

Cabe resaltar que Paraguay ingresó al destino norteamericano dentro de la cuota de terceros países, que compartía con Brasil (64.900 toneladas libres de arancel), puede seguir enviando carne pero paga un arancel del 26,4%.

Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) hasta agosto el complejo cárnico local colocó 22.814 toneladas de carne paraguaya al mercado estadounidense por valor de US$ 126 millones.