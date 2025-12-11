Consultora reduce estimación de la producción sojera 2025/26

La proyección de diciembre de StoneX señala que se definirá en este mes, diciembre de2025, la productividad del cultivo de soja de la nueva campaña y se conocerá el impacto de las lluvias, dispersas, que se registraron en el noviembre último.

En ese sentido, la analista senior de Stonex, Larissa Barboza Álvarez, explicó que los recortes iniciales a la baja, principalmente en las zonas más productivas del país, indican que el riesgo está distribuido, que generan una expectativa de rendimientos muy buenos, en paralelo a las inquietudes que pueden encontrarse a pocos kilómetros de distancia, a veces dentro de un mismo municipio.

Añadió que, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ( NOAA, por las siglas en inglés), el fenómeno de La Niña vigente, menos seco que en años previos, tiene probabilidades de mantenerse hasta el verano de 2026.

Estrés hídrico

Esta situación, combinada con la expectativa de períodos recurrentes sin lluvias durante la fase de llenado de granos, podría generar un estrés hídrico moderado y una mayor dispersión de los resultados productivos entre las áreas sembradas.

“Hasta el momento se anuncian pocos milímetros para Paraguay en los primeros días de diciembre. Sin embargo, de manera un poco más homogénea, se espera que la mayor parte de la Región Oriental, destinada a la producción de granos, reciba lluvias importantes a partir del 8 de diciembre, para enfrentar de nuevo a continuación días secos o con pocas lluvias dispersas, y esperar otra vez más lluvias desde el 14 de diciembre”, explicó.

Según Barboza, de esta forma, la llegada efectiva de estas últimas lluvias antes del fin del ciclo será esencial para definir finalmente los rendimientos por hectárea. Agregó que que, analizando lo ocurrido hasta hoy, algunas regiones de Itapúa hubo hectáreas resembradas, así como en zonas puntuales de San Pedro, aunque en menor medida.

Ajuste en la estimación actual

La analista detalló que realizaron ajustes en la estimación actual, con recortes en tres de los mayores departamentos productores de soja: Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú.

“Los recortes aún no fueron significativos, la reducción del 2% mensual para la zafra principal de soja sitúa la estimación en 9,1 millones de toneladas. Para la zafriña, la producción estimada alcanza 1,3 millones de toneladas. Al sumar ambos estimaciones se podría concluir que la producción paraguaya alcanzaría 10,5 millones de toneladas”, apuntó.

Ventana ajustada

La profesional manifestó agregó que existe una ventana ajustada, la siembra de la zafriña dependerá de la cosecha principal. Esto debido a que la posible extensión del ciclo principal de la soja afectará directamente el inicio de la zafriña, recordando que la plantación se extiende hasta aproximadamente la mitad de enero.

Respecto a la comercialización, informan que en los primeros días de noviembre registraron avances importantes, con la soja 2025/26 vendida en un 19%, frente al 13% observado en el mes anterior.