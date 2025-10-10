Cultivo de soja con 75% de avance y proyección de más de 10,6 millones de toneladas

La campaña sojera avanza con buen ritmo gracias a las lluvias y la humedad del suelo, según Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Aseguró que la campaña 2025/26 arrancó “muy bien”, aunque es largo el camino por recorrer hasta la cosecha. Además que son determinantes las lluvias en diciembre y principios de enero para definir el futuro de la producción.

“La expectativa es superar las 10 millones de toneladas. Sabemos que una buena cosecha, representa un buen año económico para el país”, expresó.

Según el gremialista, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú son los departamentos que registran mayor avance en la siembra del cereal en comparación al norte. En general, estimó que a nivel país se estaría en un 75% de área sembrada y ese 25% que falta por cultivar se cumplirá antes de fin de mes.

Precios desinflados

Sobre los precios sostuvo que están “muy desinflados”, en relación a la última cosecha de buenos valores que fue en el 2023. En ese año se pagaba US$ 520 la tonelada a nivel de productor y explicó que esta cifra se desplomó en el 2024, al ubicarse entre US$ 350 a US$ 360. Mientras que este 2025 se sitúa entorno a los US$ 320 y US$ 360 que “no es tan atractivo”.

“No se observan perspectivas de mejora en el corto plazo. Sí, existe mucha incertidumbre, no solo en las variables comerciales como la mayor oferta y menor demanda, sino la cuestión arancelaria porque China no está comprando soja de Estados Unidos que es un proveedor importante”, indicó.

Reiteró que las variables normales muestran una sobreoferta y una menor demanda. Entre tanto, no visualiza una perspectiva de repunte en el corto y mediano plazo desde este tiempo a la cosecha.

Afirmó que se debe manejar con prudencia los números y apostar “fuerte” a lograr el mayor rendimiento por hectárea, para compensar la caída del precio.

Condiciones favorables

Por su parte, la consultora internacional StoneX revela que la nueva zafra de soja avanza bajo condiciones muy favorables. La siembra se desarrolla dentro de la ventana considerada “óptima” desde el punto de vista agronómico, con adecuados niveles de humedad en el suelo.

En su estimación de zafra de octubre, la consultora detalla que en la Región Oriental, los trabajos de plantación deberían concluir hacia fines de este mes, con excepción de algunas áreas de San Pedro, donde las labores podrían extenderse levemente hasta inicios de noviembre. No obstante, esta zona tiene una participación relativamente menor frente a los departamentos más relevantes en producción.

Cosecha temprana

Agrega que el escenario actual apunta a una cosecha temprana: se espera un alto volumen de soja recolectado ya en diciembre y una cosecha plena en enero. “Esto permitirá adelantar las siembras de las zafriñas, tanto de soja como de maíz, lo que suele traducirse en mayores rendimientos, ya que cuanto más temprano se planten, mejores suelen ser los resultados productivos.

10,6 millones de producción

Desde la consultora estiman que si el clima continua acompañando los resultados esperados, Paraguay podría volver a superar las 10,6 millones de toneladas sumando ambos ciclos productivos.

Para la zafra principal de soja se estiman poco más de 3 millones de hectáreas plantadas, con una producción de 9,2 millones de toneladas. En tanto, para la zafriña, el área sembrada sería de aproximadamente 665 mil hectáreas, con una producción estimada de 1,3 millones de toneladas.