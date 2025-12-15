Capeco advierte que sin reglas claras, el crecimiento de Paraguay puede frenarse

El presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), José Berea se refirió al panorama del sector, que considera es “positivo”, con la premisa de mirar el “vaso medio lleno y nunca vacío”.

Si bien reconoció que el rubro atravesó dificultades y que seguirá enfrentándolas en el futuro, sostuvo que la forma en que estas se encaran es lo que “hace fuerte” al sector productivo.

“Luego de ver el informe de gestión, de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), se habla de una consolidación muy importante de las entidades que forman parte de ese gremio. Ese es un modelo que debemos continuar con los pequeños agricultores, incentivarlos a que sigan cooperativizándose, porque es el camino para salir de la pobreza de una manera más digna”, detalló.

Agregó que este modelo también permitirá que las empresas privadas trabajen en la misma línea, incorporando a más campesinos, transformándolos en productores y, de esa manera, hacer crecer la producción y reducir el índice de pobreza.

Preocupación por la producción

No obstante, Berea expresó su preocupación por sectores del Gobierno que, según dijo, intentan “manchar lo que está haciendo la producción”, especialmente al debatir problemáticas vinculadas a comunidades indígenas y cuestiones ambientales a través de declaraciones cuyo origen afirmó desconocer, en referencia a dichos de un obispo contra el sector productivo.

“El camino es la producción. Debemos avanzar en esta línea porque, si hay algo que podemos constatar claramente, es que en los últimos 30 a 50 años la producción del país aumentó y, del mismo modo, se redujo la pobreza”, remarcó.

Garantizar previsibilidad

Por otro lado, el gremialista se refirió a la previsibilidad del país como un factor clave para que el sector continúe captando inversiones. Indicó que no solo en el área de producción de cultivos se observa interés, sino también una fuerte demanda de empresas de Brasil, Argentina y otros países que buscan radicarse en Paraguay.

Aseguró que desde el gremio observan la situación con mucho optimismo, ya que el país se encuentra en una curva de crecimiento sostenido que debe ser “alimentada con buena seguridad jurídica y con responsabilidad” por parte de los empresarios paraguayos.

En ese sentido, destacó la instalación de nuevas empresas, tanto de maquila como de industrias que agregan valor a los granos mediante la producción de proteína animal. “Es sumamente importante porque genera mano de obra paraguaya, cada vez más calificada”, añadió el titular de la Capeco.

Fortalecer la seguridad jurídica

Asimismo, sostuvo que es necesario fortalecer la seguridad jurídica y lograr que todos los estamentos del Estado y el sector privado trabajen en una misma línea en defensa del interés nacional, especialmente de la propiedad privada, a la que calificó como fundamental.

“No estamos a favor de ninguna invasión. Creemos firmemente en el diálogo y en el respeto a la propiedad privada, porque si queremos inversiones en el país y seguir reduciendo la pobreza, debe ser con respeto a la propiedad privada, a los estamentos y a las leyes nacionales”, enfatizó.

Nueva campaña

En cuanto a la siembra de soja de la nueva campaña, manifestó que ya se cultivaron 3.200.000 hectáreas y que están registrando una buena cantidad de lluvias, por lo que esperan “una buena cosecha”.

“Estamos expectantes ante lo que suceda con la apertura del nuevo Puente de la Integración, porque la demanda actual de productos paraguayos hacia Brasil es muy superior a la capacidad de salida a través del puente. Esperamos que se pueda habilitar esta nueva vía”, señaló.

Finalmente, en relación con los ríos, afirmó que se registró un buen año en términos de lluvias, lo que resultó beneficioso para el dragado y el nivel de caudal.