Caída del dólar: ganaderos reclaman medidas para recuperar previsibilidad

El secretario general de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Martín Filártiga, comentó que la principal preocupación del sector ganadero está relacionada con el comportamiento del dólar en el país.

Según el ruralista, esto se debe a que los ganaderos son “tomadores de precios” y que la industria es la encargada de fijar el valor de la materia prima, el cual se establece en la divisa norteamericana. Sostuvo que la caída de la moneda extranjera en el mercado local impacta directamente en el productor ganadero, ya que la mayoría de los costos se realizan en guaraníes.

“Desde la reposición del animal, pasando por los salarios, todos los costos variables y fijos que se tienen en el campo están en moneda local”, explicó.

Lea más: Cotización del dólar: posibles causas, efectos positivos y negativos de “llamativa” baja

Sobre la situación actual, recordó que en años anteriores los productores vendían sus animales a menores valores, incluso “trabajando a pérdida”. Indicó que esta situación cambió este año, ya que se registraron buenos precios en los últimos meses, impulsados por la apertura de nuevos mercados y por una exportación no necesariamente de mayor volumen, pero sí de mejor calidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El precio pagado en el exterior por la carne creció alrededor del 20% en comparación con el año pasado y, motivado por esa situación, la cotización pagada al productor por sus animales también aumentó. Sin embargo, el panorama actual es que, de estar recibiendo entre US$ 4,70 y US$ 4,80 por kilo al gancho, con un dólar en torno a G. 7.500 a G. 7.600, hoy se está recibiendo un valor menor, de alrededor de US$ 4,30, que no deja de ser bueno, pero con una cotización en guaraníes de G. 6.500”, detalló.

Caída en ingresos

Indicó que, para el productor, al trasladar esta variación a la moneda local, el precio recibido cayó un 25% en tan solo tres o cuatro meses. Apuntó además que no logran explicarse por qué el precio en góndola sigue subiendo.

“Nos preguntamos dónde se está quedando la plata, porque al ganadero no le llega. Por el contrario, el precio recibido cayó un 25% desde julio a septiembre hasta la actualidad”, afirmó.

Lea más: Ante precios altos, Valdovinos ratifica plan de importar más carne de Brasil

Medidas del gobierno

Ante esta situación, Filártiga manifestó que desde la ARP instan al Gobierno a tomar medidas frente a lo que está ocurriendo con el dólar. “El Banco Central tiene los mecanismos necesarios para evitar que esto suceda y, sin embargo, está ocurriendo. Nos está golpeando a nosotros y también a los exportadores”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que el sector ganadero perdió en los últimos años su principal fortaleza, que era la previsibilidad. “El negocio nunca fue de altas rentas, pero sí era seguro y previsible. Uno podía hacer un flujo a diez años, y esta situación con el dólar agrava aún más el escenario”, concluyó.