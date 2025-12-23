Capeco adelanta que aumentará la producción de soja y la superficie cultivada

El presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), José Berea, mencionó que el Paraguay cuenta con la capacidad necesaria en toda su cadena productiva para seguir creciendo en lo concerniente a la producción y exportación de granos.

Añadió que incluye no solo a los productores, sino también a los acopiadores, Cooperativas, exportadoras, puertos, barcazas y la infraestructura logística en general. En ese sentido, destacó la importancia de obras estratégicas, como el nuevo puente de la Integración, el que, si bien reconoció, no tendrá un impacto inmediato en el transporte de cargas, permitirá mayor fluidez y competitividad en el corto plazo.

Producción en alza: 15 millones de toneladas de soja y 10 millones de maíz

Con esas condiciones, el titular de la Cámara proyectó que las metas trazadas desde la Capeco, y que ya vienen impulsando hace varios años, es alcanzar una producción de 15 millones de toneladas de soja y 10 millones de toneladas de maíz, además de sostener el programa de trigo y de trabajar en su ampliación.

“Creemos que en el próximo trienio deberíamos estar cumpliendo esas metas, al menos en lo que respecta a soja y maíz”, afirmó.

Zafra actual: “Normal, no excelente”

Por su parte, Luis Cubilla, asesor agrícola de la Cámara, comentó que la zafra de la actual campaña comenzó de manera “muy adelantada”. Dijo que aproximadamente el 65% del área nacional fue sembrada en septiembre, según el experto, y que ese mes presentó condiciones climáticas favorables desde el punto de vista hídrico. No obstante, las temperaturas registradas en ese periodo no acompañaron el desarrollo de los cultivos.

“Las expectativas iniciales de lograr un rendimiento elevado, que si bien fueron acompañadas por las buenas precipitaciones de septiembre, estás se fueron diluyendo por las temperaturas. En cambio, no tendremos una campaña negativa”, aclaró.

En esa línea, estimó que la zafra “será normal, no excelente”, pero con resultados que son aceptables para el productor.

Área sembrada

A su turno, otro integrante del área de asesoría agrícola del gremio, Lucas Cardozo, comentó que la Capeco realiza un seguimiento detallado del crecimiento del área cultivada, así como de su evolución en las distintas regiones del país.

Explicó que el trabajo de estimación de área comenzó entre septiembre y octubre con recorridos de los campos destinados a la recolección de muestras. Las tareas realizadas por los profesionales abarcan prácticamente toda la Región Oriental, incluyendo los departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú e Itapúa, además de muestras aportadas por colaboradores de distintas zonas del país.

De acuerdo con los resultados preliminares, el área de cultivo de soja alcanza aproximadamente 3.407.515 hectáreas. Agregó que en los meses de marzo y abril de 2026 se trabajará en la incorporación del área de siembra del Chaco, que se sumará al total nacional y formará parte de la zafra 2026.

Resultados por departamentos

En relación con la distribución por departamento, Alto Paraná concentra la mayor superficie sembrada, con 896.442 hectáreas, que representa el 26,3% del total nacional.

Le siguen Itapúa, con 665.321 hectáreas (19,5%), Canindeyú con 592.656 hectáreas (17,4%), Caaguazú con 427.455 hectáreas (12,5%) y San Pedro con 381.558 hectáreas, equivalente al 11,2% del área total (gráfico).

Finalmente, en Capeco compararon estos datos con los obtenidos en el estudio satelital del año anterior, y destacaron un incremento de casi 100.000 hectáreas en el área sembrada de soja. En particular, resaltaron el crecimiento registrado en el departamento de San Pedro, una zona duramente castigada por la sequía durante varios años, en forma consecutiva.