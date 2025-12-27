Del campo al mundo: estos son los mercados que compran sésamo paraguayo

El presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (Capexse), Gilberto Osorio, señaló que, pese a las “complicaciones” registradas en los mercados internacionales, el sector cerró un buen año, con una suba en las colocaciones de sésamo en el exterior.

De acuerdo con el informe el gremio, se embarcaron 44% más del producto a noviembre, al alcanzar 40.104 toneladas, frente a las 27.780 toneladas obtenidas en el mismo periodo, pero del año anterior.

“Si bien el ingreso de divisas no fue directamente proporcional al volumen embarcado, la cantidad enviada al exterior otorga mayor competitividad al producto paraguayo en los distintos mercados”, valoró el empresario.

Lea más: Sésamo: exportamos más pero traemos menos divisas debido a los bajos precios

En generación de divisas, hasta este penúltimo ingresaron al país US$ 56 millones, frente a los US$ 50 millones del año pasado. No obstante, el empresario explicó que, pese al mayor volumen exportado, el precio promedio pagado por el producto fue de US$ 1.399 por tonelada, lo que representa una caída de US$ 434 en comparación con 2024, cuando el valor promedio fue de US$ 1.833.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Balance positivo

Consideró que el balance anual “es positivo para el sector”, ya que los productores volvieron a sembrar una cantidad interesante, aunque menor al del 2024 pasado. Sin embargo, destacó que la mayoría decidió mantenerse en el rubro, impulsada por el volumen conseguido en está zafra y por la buena calidad del producto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo que refiere a la industrialización, comentó que en el país se dispone de varias plantas procesadoras de sésamo descortezado (semilla sin cáscara), un producto con mayor valor agregado. Destacó que esta capacidad industrial fue clave para exportar una parte importante del volumen como producto ya procesado, aprovechando la buena producción de la campaña.

“El sector productivo está conforme, porque los bajos precios fueron compensados con buenos rendimientos. Además, la caída de valores no se dio de manera generalizada, sino principalmente hacia el final de la zafra”, explicó.

Nuevos mercados

Asimismo, señaló que se lograron habilitar nuevos mercados, alcanzando actualmente 36 países compradores del sésamo paraguayo.

En ese aspecto, recordó que el sésamo es un rubro de larga tradición productiva, con un consumo histórico, especialmente en los países asiáticos. Mencionó que la Unión Europea y México se destacan por importar grandes volúmenes, y subrayó que China continental adquirió una cantidad significativa durante el año.

Explicó que, ante precios competitivos y cierto “estancamiento” del comercio internacional, se intensificaron las acciones de promoción y se orientaron mayores volúmenes hacia el gigante asiático.

Participación asiática

Además detalló, que China superó las 5.000 toneladas importadas en 2025, posicionándose de manera relevante en el ranking de destinos, lo que representó una oportunidad para colocar la buena producción disponible a valores competitivos.

Agregó que otros mercados también comenzaron a reactivarse, e incluso algunos países que habían dejado de comprar a Paraguay retomaron las compras.

“El cierre del año está siendo bastante dinámico. Si quedan algunos lotes en poder de exportadores o productores, es principalmente por cuestiones de calidad, ya que el sésamo es un producto delicado en términos de inocuidad”, puntualizó.

Lea más: Falta de mercado seguro: incertidumbre ante siembra de sésamo

Los destinos del sésamo paraguayo

En cuanto a los destinos, se observa una alta concentración de las exportaciones en los mercados asiáticos y de América del Norte, que explican la mayor parte tanto del volumen como del valor exportado. México se consolidó como el principal destino, con 11.927 toneladas, por un valor de US$ 14 millones. Le siguió Japón, con 9.623 toneladas y US$ 18 millones.

En tercer lugar se ubicó China Continental, con 5.100 toneladas y US$ 5 millones, mientras que Turquía alcanzó 3.434 toneladas por US$ 2 millones. Taiwán registró 1.548 toneladas y un valor de US$ 2 millones.

Otros destinos relevantes fueron Argentina, Perú, Alemania y Países Bajos, con volúmenes cercanos o superiores a las 700 toneladas, además de envíos a Estados Unidos, Siria, Egipto, Grecia, Vietnam y Uruguay.