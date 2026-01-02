Exportación de carne con récord histórico: Superó la barrera de los US$ 2.000 millones

La carne bovina marcó un hito este 2025 en materia de generación de divisas al país, según se desprende del boletín del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El rubro creció en volumen de exportación, en mejores precios y se consolidó al obtener nuevos mercados.

El Senacsa dio a conocer los números finales de los envíos de carne al exterior correspondientes al año 2025. En el informe del ente sanitario se constata una mejora en los ingresos generados por el producto paraguayo, así como un aumento del volumen exportado en comparación con los últimos cinco años.

Comparativo 2021 a 2025

Desde el 2021 hasta el 2025, las colocaciones de la proteína roja fue ganando mayor protagonismo en los más de 54 mercados a que generalmente llega el producto. De enero a diciembre, se despacharon al comercio internacional 355.754.777 kilogramos de carne, que implicó ingresos por US$ 2.130 millones (gráfico).

Estos registros representan los niveles más altos alcanzados por el complejo cárnico nacional. En términos de volumen, el crecimiento fue del 9% frente al 2021, 7% respecto al 2022, 13% en comparación con el 2023 y un leve incremento del 0,78% frente al 2024. En cuanto a la generación de divisas, los ingresos aumentaron un 33,25% frente al 2021, 24% en relación con el 2022, 41% respecto al 2023 y 20% en comparación con el 2024.

Posicionamiento en el mercado internacional

El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, señaló que la cotización media de la carne en 2025 reflejó un incremento cercano a los US$ 300 millones frente al 2024, lo que evidencia la posición alcanzada por Paraguay en el mercado internacional. Agregó que Estados Unidos contribuyó no solo al aumento del volumen exportado, sino también a la mejora del precio promedio.

En su momento, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Randy Ross, había destacado que este logro en materia de exportación de proteína roja es “el resultado de años de coordinación público-privada”.

Subrayó que las políticas sanitarias, los sistemas de control, la apertura de mercados, la inversión en infraestructura productiva y el compromiso del sector confluyeron en una misma dirección: elevar la competitividad de la carne paraguaya.

Mercados

Entre enero y diciembre de 2025, Paraguay exportó carne bovina a diversos destinos internacionales. Chile se posicionó como el principal mercado, con 104.402.410 kilogramos exportados y un ingreso de US$ 642 millones.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 42.456.158 kilogramos y un valor de US$ 301 millones. Taiwán fue el tercer mayor destino, con 47.290.243 kilogramos y un ingreso de US$ 292 millones.

En tanto, Israel se ubicó en el cuarto lugar, con 33.882.736 kilogramos exportados, que generaron US$ 225 millones. El top cinco se completa con Brasil, que adquirió 18.549.991 kilogramos por un valor de US$ 122 millones.