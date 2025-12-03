La exportación de carne paraguaya y un nuevo récord en su historia

La Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) informó hoy acerca de los hitos logrados por el sector este año y los números que se lograrán en materia de exportación de la carne bovina.

Este miércoles, la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) compartió números del año e hitos alcanzados en el mercado internacional de la carne. Su presidente, Randy Ross, comentó que el logro que proyecta la Cámara en materia de exportación de la proteína roja es “la combinación de años de coordinación público-privada”.

Resaltó que las políticas sanitarias, los sistemas de control, la apertura de mercados, la inversión en infraestructura productiva y el compromiso del sector confluyeron en una misma dirección: elevar la competitividad de la carne de nuestro país.

Más de US$ 2.000 millones en exportación

En ese sentido, sostuvo que desde el gremio estiman que Paraguay marcará un nuevo récord este año con US$ 2.169 millones en exportación de carne bovina, un incremento del 18% respecto al año anterior. Ros indicó que dicho resultado afianza a la industria como un motor esencial del dinamismo económico del país.

El industrial explicó que la tendencia se venía anticipando, ya que desde octubre último los envíos de carne bovina alcanzaron US$ 1.869 millones, cifra que ya supera todo lo registrado en 2024, cuando las colocaciones en el exterior totalizaron US$ 1.839 millones.

“Este desempeño confirma no solo la solidez del sector, sino también la capacidad del productor paraguayo para sostener volúmenes crecientes en un mercado global caracterizado por exigencias cada vez mayores”, agregó Ross.

Niveles históricos en volumen y exportación

A su turno, Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), manifestó que las estimaciones del sector cárnico muestran que en 2025 Paraguay alcanzará niveles históricos, tanto en volumen como en valor de exportación.

Señaló que, por un lado, los envíos de carne crecieron hasta ubicarse entre los más altos registrados, confirmando la solidez productiva del país. Y por otro, el precio promedio pagado por los mercados internacionales también se elevó, reflejando una revalorización sostenida del producto paraguayo.

“Las exportaciones se fortalecieron simultáneamente por cantidad y por precio, una combinación poco frecuente y que demuestra la capacidad del sector para competir, diferenciarse y ganar terreno en mercados cada vez más exigentes”, aseveró.

Crecimiento en volumen del 3%

Además desde la CPC vaticinan que los volúmenes de productos embarcados en el comercio internacional podrían alcanzar la exportación de 420.030 toneladas para el 2025, representando un incremento del 3% respecto al año anterior. En tanto, el precio implícito se ubicó en un promedio de 5.125, significando un aumento anual del 16%.

“Este doble impulso (volumen y precio) permite el salto histórico sobre el umbral de los dos mil millones de dólares. En 2023 el país había exportado US$ 1.638 millones, cifra que creció a US$ 1.839 millones en 2024, pero nunca antes se había cruzado la barrera que define a una verdadera potencia cárnica regional”, concluyó Burt.