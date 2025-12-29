Estados Unidos se consolida como el segundo destino de la carne paraguaya

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, comentó que, pese a que Paraguay enfrentó un periodo de incertidumbre por los aranceles que se aplicaron en su momento en Estados Unidos, en menos de 14 meses desde su habilitación, esa nación se convirtió en un comprador importante para la proteína roja del país.

“La aceptación de nuestra proteína animal es realmente muy buena, incluso superando a Taiwán, que venía durante dos años ubicándose en el segundo lugar”, señaló.

Cerca de Chile

En esa línea, destacó que el 20 de diciembre Estados Unidos se convirtió en el segundo mayor comprador de carne paraguaya. Contó que datos que maneja el servicio hasta el 21 de este mes, Estados Unidos importó 47.983.671 kilogramos (US$ 293 millones), desplazando a Taiwán al tercer puesto, ya que este adquirió 46.327.062 kilogramos (US$ 285 millones).

El cuarto y quinto lugar corresponden a Israel, con 32.965.137 kilogramos (US$ 218 millones), y Brasil, con 18.070.740 kilogramos (US$ 118 millones). El primer lugar continúa siendo Chile, que hasta esa fecha compró 102.803.183 kilogramos (US$ 632 millones). Martin indicó que, al cierre del 2025, Estados Unidos podría llegar a US$ 300 millones.

Podría mantener la posición en el 2026

Sobre si existe la posibilidad de que Estados Unidos mantenga la posición alcanzada en el 2026, destacó que puede lograrlo, ya que hoy es un destino relevante para la carne paraguaya. Aclaró que, aunque aumente sus adquisiciones, no desplazará a Chile del primer puesto, debido a que ese país mantiene desde hace años el liderazgo como destino para los productos cárnicos bovinos.

“En el caso de Chile, será difícil que sea desplazado. Con ese país tenemos 20 años de trabajo; su hábito de consumo va muy de cerca con lo que ofrecemos. Será muy difícil”, apuntó.

Apuntan a 75.000 toneladas

En cuanto a las colocaciones, recordó que Paraguay inició sus envíos al mercado estadounidense con 28.000 toneladas, luego pasó a 50.000, y para el próximo año estima elevar esa cifra a 75.000 toneladas.

“Creo que podremos llegar a esa cifra, ya que no vemos un cambio importante. Lo que Paraguay hizo en Israel fue muy bueno, gracias a que cada vez tenemos más plantas habilitadas, y el nuevo frigorífico que está culminando sus capacitaciones permitirá entrar con más fuerza desde marzo”, comentó.

Panorama del sector

Sobre el panorama del complejo cárnico, mencionó que Paraguay no venía aumentando las exportaciones en volumen. También indicó que se insinuó un posible desabastecimiento del mercado interno y que se faenaron entre 15.000 y 20.000 cabezas más que el año pasado, lo cual no representa una variación significativa. Sin embargo, aunque no crecieron los envíos, en kilos se mantuvo el nivel, tanto en el mercado externo como local.

Respecto a la cotización media en 2025, señaló un incremento importante de casi US$ 300 millones frente al 2024, lo que refleja la posición alcanzada por Paraguay. Agregó que Estados Unidos contribuyó no solo con el volumen enviado, sino también con la mejora en el precio promedio en el comercio exterior.

“Se termina un año con un crecimiento importante en todas las áreas, fruto de un trabajo constante. Si bien este año se habilitaron muchos mercados, es el resultado de un proceso que lleva entre dos y cuatro años”, precisó