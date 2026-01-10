Sector pecuario cierra el año con cifra récord y crecimiento exportador

ABC Rural conversó con el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. José Carlos Martín Camperchioli, quien destacó que los resultados son consecuencia de un trabajo sostenido durante los últimos cinco años, con fuerte articulación entre el Estado, los productores y la industria frigorífica.

“Terminamos el año con números realmente muy positivos. No solo aumentó la cantidad de animales faenados, sino también los kilos producidos, lo que refleja una mejora clara en la performance ganadera”, sostiene el titular de Senacsa.

Más peso por animal: +4 kilos de carcasa y 6.000 toneladas adicionales

Uno de los datos más relevantes de 2025 fue el incremento del peso promedio de carcasa, que aumentó casi 4 kilos por animal, lo que se traduce en alrededor de 6.000 toneladas adicionales de carne procesada por la industria frigorífica. Este indicador es clave porque refleja mejoras en manejo productivo, alimentación y sanidad.

En términos de faena, el país se mantiene cerca de su techo operativo. Según explicó Martín Camperchioli. Paraguay se encuentra en un rango de 2,2 a 2,3 millones de cabezas faenadas, con escaso margen de crecimiento inmediato, aunque con un potencial aún significativo a mediano plazo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Faena concentrada y clima determinante: +25% en el primer trimestre

El comportamiento de la faena estuvo fuertemente influenciado por el clima. Durante el primer trimestre del año se registró un incremento cercano al 25%, impulsado por la persistencia de la sequía. Las lluvias recién llegaron entre febrero y marzo de 2025, lo que permitió al productor recomponer la planificación productiva y mejorar los indicadores de eficiencia.

“Sin lluvia no hay planificación posible. Cuando el clima acompaña, los números de productividad mejoran”, explicó.

Movimiento bovino creció 3,6%

El movimiento de bovinos a nivel nacional mostró una evolución positiva entre 2024 y 2025, pasando de 6.909.621 a 7.155.474 animales, lo que representa un incremento absoluto de 245.853 bovinos y una variación interanual del 3,6%.

Lea más: ARP asegura abastecimiento de carne, pero advierte consecuencias por la caída del dólar

En cuanto a la faena en frigoríficos de exportación, se mantuvo estable, con 2.213.203 cabezas en 2024 y 2.211.155 en 2025, reflejando una consolidación del nivel productivo alcanzado.

Exportaciones bovinas

Las exportaciones de carne bovina confirman una tendencia de crecimiento sostenido en el largo plazo. Entre 2017 y 2025, el volumen exportado pasó de 258,2 millones a 352,9 millones de kilos, un aumento acumulado del 36,7%.

Sin embargo, el dato más contundente se observa en el valor FOB, que creció de US$ 1.102,2 millones a US$ 3.112,2 millones, lo que implica un salto del 182,3%.

En los últimos cinco años, el volumen exportado aumentó un 8%, con un año récord en 2024 (+11,9%) y una estabilización en 2025 (-0,02%). Los principales destinos de la carne bovina paraguaya fueron Chile, Taiwán, Estados Unidos, Israel, Brasil, Rusia, Canadá, Ghana, Albania y Angola.

Eficiencia ganadera

+4 kg de carcasa: incremento del peso promedio por animal en 2025.

6.000 toneladas: el volumen adicional de carne procesada gracias a la mejora en el peso.

3,6%: crecimiento del movimiento de bovinos a nivel nacional.

25%: aumento de la faena solo en el primer trimestre, marcado por el factor climático.

Producción porcina: +18% en faena y exportaciones récords

En otro momento señaló que el sector porcino fue uno de los grandes protagonistas del año. La faena creció 18%, alcanzando 1.039.000 cabezas, mientras que el movimiento de porcinos aumentó 19,2%, pasando de 1.494.824 animales en 2024 a 1.782.016 en 2025.

En exportaciones, el crecimiento fue exponencial. Entre 2017 y 2025, el volumen exportado pasó de 2,7 millones a 18,4 millones de kilos (+570,3%), mientras que el valor FOB se incrementó de US$ 6,3 millones a US$ 55,6 millones (+783,6%).

Solo en los últimos cinco años, el volumen exportado creció 382,7%, con dos años récords consecutivos en 2024 y 2025. Además, el precio promedio aumentó 45%, pasando de US$ 2,09/kg en 2021 a US$ 3,03/kg en 2025, impulsado por el acceso a mercados de mayor valor como Singapur, Filipinas y Argentina.

Sector avícola: 89 millones de aves faenadas

Siguiendo con datos del Senacsa, el sector avícola también mostró señales positivas en producción. En 2025 se faenaron cerca de 89 millones de aves, con un aumento aproximado del 5%, mientras que el movimiento interno alcanzó 87.349.625 aves, un 2,5% más que en 2024.

En exportaciones, el volumen pasó de 6,9 millones de kilos en 2021 a 9,59 millones en 2025 (+39%), aunque con caídas en 2024 y 2025. El valor FOB alcanzó su máximo histórico en 2024 (US$ 14,02 millones) y luego se ajustó en 2025, en línea con la baja del volumen.

Durante el año pasado, Paraguay recibió auditorías altamente exigentes de mercados como Japón, Singapur, Corea, Estados Unidos, Panamá y El Salvador, consolidando la confianza sanitaria internacional. Además, se registraron nuevas inversiones en frigoríficos bovinos, porcinos y avícolas, con impacto directo en la generación de empleo.

“El resultado no es casualidad. Es una siembra de casi tres años que finalmente dio frutos”, subrayó Martín Camperchioli.

Identificación animal y desafíos 2026

El presidente del Senacsa destacó la implementación del Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP) como “el proceso de formalización más grande de la ganadería en los últimos 20 años”.

De cara a 2026, uno de los principales desafíos será seguir avanzando en la discusión sobre la transición a un Paraguay libre de aftosa sin vacunación, un proceso que requerirá consenso, comunicación y responsabilidad institucional.

Lea más: Carne vacuna al alza: ¿Qué pasa con el pollo y el cerdo?

Con exportaciones cercanas de US$ 2.680 millones, el sector pecuario paraguayo cierra 2025 con bases sólidas, proyección internacional y un camino claro hacia una mayor generación de valor.

Salto exportador

Carne bovina:

- Volumen: de 258,2 a 352,9 millones de kilos (+36,7%).

- Valor FOB: de US$ 1.102,2 a US$ 3.112,2 millones (un salto del 182,3%).

Carne porcina:

- Crecimiento exponencial: +570,3% en volumen y +783,6% en valor FOB desde 2017.

- Precio promedio: subió de US$ 2,09/kg (2021) a US$ 3,03/kg (2025).