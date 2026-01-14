Frigoríficos “revientan al consumidor y pagan poco al productor”, acusa senador

El senador Colym Soroka se reunió ayer con el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto y el titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin. Al término del encuentro, habló con la prensa sobre el financiamiento para expandir el rebaño y cuestionó el rol de las industrias de capital brasileño en la cadena cárnica.

Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, mencionó que Paraguay enfrenta una “crisis” en la producción ganadera debido a la pérdida de vientres, un hecho que se ha dado desde años atrás, lo que ya impactó en la capacidad productiva nacional.

Por ese motivo, uno de los temas abordados durante el encuentro fue la posibilidad de implementar un protocolo que facilite la importación de vientres -contó-, dado que el país se encuentra al límite por la venta de vaquillas reproductivas.

“Desde el Gobierno se está evaluando la manera de ayudar, mediante un protocolo de importación de vientres. Esto significaría que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) financie la compra de vaquillas e incluso la importación de vientres, para aumentar el hato ganadero”, indicó.

Aumento de la producción

Consultado sobre si un aumento del hato podría mejorar el precio interno de la carne, Soroka comentó que “puede ser una variable, pero tampoco es la solución definitiva”. No obstante, indicó que incrementar la producción podría generar mayor movilidad económica.

“Hace mucho tiempo, el sector productivo buscaba un crédito AFD porque había un negocio rentable en la producción de terneros. Pero sin financiamiento no se podía avanzar. Ahora, con este crédito (anunciado días atrás por el Gobierno), se presenta una oportunidad”, subrayó.

Destacó que este crédito vía AFD y Banco Nacional de Fomento (BNF) permitirá reactivar la producción, fortalecer a los productores y generar herramientas para que el sector funcione de manera sostenible. Además, aseguró que se trabaja para que todo el proceso sea ágil y sin burocracia.

Critica a empresas de capital brasileño

Al mismo tiempo, el parlamentario hizo referencia al papel de los frigoríficos en la cadena de valor. Señaló que los frigoríficos paraguayos “son excelentes”, pero identificó como un “problema” a las industrias de capital extranjero, especialmente algunas procedentes de Brasil.

“Estas manipulan los precios y es una realidad que nadie puede desconocer. Le pagan una miseria al productor y revientan al consumidor, lo que se vende en finca no se refleja en góndola”, cuestionó.

Regulación estatal

Sobre la posibilidad de que el Estado regule esta situación, precisó que actualmente se vive “la payasada de que el Estado no va a inmiscuirse”.

“Categórico que tiene que entrar, la institución debe intervenir fuerte y no tener miedo, para más ni siquiera dejan su ganancia en Paraguay”, aseveró.

Soroka destacó la diferencia con las industrias nacionales, que sí invierten y generan beneficios para el país, a diferencia de las empresas de capital extranjero.

“Los abusos no son buenos”

“Nunca los abusos son buenos en ningún ámbito, ya sea cárnico o de otro tipo. Cuando alguien es extremadamente egoísta y abusa, eso genera un problema”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que a los pequeños productores se les paga G. 10.000 o G. 13.000 por kilo de novillo, mientras que los precios en góndola son mucho más altos (hasta G. 70.000 el kilo en los cortes de primera).

Este tema lo viene denunciando el sector primario cárnico. Actualmente, el Gobierno impulsa el crédito de la AFD para al menos aumentar la oferta ganadera, que será una “herramienta excelente” por lo que es necesario avanzar en esta línea, dijo el legislador.

Reiteró que un aumento de la producción podría ser un factor para reducir los precios de los productos cárnicos en góndola, aunque aclaró que no es la única solución. Aún así, resaltó la importancia del auxilio financiero impulsado por el Poder Ejecutivo a través de las entidades financieras para aumentar el rebaño bovino.

Finalmente, Soroka comentó que por esta razón se convocó al presidente de la ARP para tratar estos temas.